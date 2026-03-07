Nov šok na britanskem dvoru: po vrsti zdravstvenih težav princesa doživela še možgansko kap

Kralja Karla III. trenutno morda res pestijo hude težave, ki mu jih v glavnem povzroča brat Andrew Mountbatten Windsor, a še v veliko hujšem položaju je soproga najljubšega bratranca pokojne kraljice Elizabete II. princesa Michael Kentska. Kot je neuradno izvedel britanski časnik Daily Mail, naj bi bila princesa, ki se je sicer rodila kot Marie Christine, hudo bolna. »Njena kraljeva visokost je doživela možgansko kap,« je novinarki omenjenega časnika povedala ena od princesinih prijateljic in dodala: ​​»Žal je zdaj priklenjena na posteljo.«

A to je le zadnja nesreča za 81-letno princeso, ki se je leta 2024 udeležila predbožičnega kosila pri kralju Karlu III. v Buckinghamski palači s povitimi zapestji, ki so jih v pravilnem položaju držale opornice. Zlomila si jih je pri padcu po stopnicah v Kensingtonski palači, kjer živi s svojim 83-letnim možem. Nesreča se je zgodila deset mesecev po tragični smrti njenega zeta in v času, ko je še okrevala po operaciji srca. Princesa je imela veliko srečo v nesreči, da je padla na kup plaščev, ki jih je nosila in ki so verjetno padcu tudi botrovali, je pa njihova mehkoba vsaj delno ublažila moč padca. Kljub temu si je princesa, znana po svojem ostrem jeziku in politični nekorektnosti, zlomila več kosti v zapestjih. »Toliko stvari, ki se zdijo povsem samoumevne, na primer umivanje zob, je postalo nemogočih,« je dejala takrat princesa, ki rada in veliko tudi piše. »Lahko tipkam z enim prstom na mobilnem telefonu, ne morem pa uporabljati prenosnika,« je dejala in dodala: »Pravijo mi, da si po takšni nesreči, če narediš en napačen gib na nezaceljenih kosteh, spet tam, kjer si začel.«

Marie Christine, ki so jo zaradi izredno samozavestne osebnosti poimenovali »princesa Vsiljiva«, je leto pred padcem prestala operacijo srca. »Šokiralo me je,« je dejala po operaciji. »Še vedno moram vsako popoldne počivati,« je še pristavila vedno aktivna princesa, ki se je težko sprijaznila z dejstvom, da njeno telo ni več telo mladenke, zato ga bo morala kot takšnega tudi obravnavati, biti bolj pazljiva in več počivati. Resne zdravstvene težave so se sicer pojavile po smrti njenega Thomasa Kingstona, postavnega in priljubljenega finančnika, ki je je bil poročen z njeno hčerko lady Gabriello Windsor. V starosti 45 let je konec februarja 2024 storil samomor, kar je presenetilo vse. Princesa Michael Kentska je po tragediji dejala, da ni bilo nobenih znakov, da bi Kingstona mučili kakršni koli demoni. »Tom je bil čudovit moški, tako prijazen in tako pozoren, z Gabriello sta bila zelo srečna,« je dejala.