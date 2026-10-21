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NAPAČNA DIAGNOZA

Nov šok za Christino Applegate: to so ji povedali zdravniki

Že leta se bori za svoje zdravje.
FOTO: Danny Moloshok/Reuters
FOTO: Danny Moloshok/Reuters
M. Fl.
 21. 10. 2026 | 09:00
3:46
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Igralka Christina Applegate je javnost presenetila z razkritjem, da morda sploh ne trpi za multiplo sklerozo. Več mesecev je bila v bolnišnici, zdaj pa je povedala, da je njena diagnoza vprašljiva. Čeprav so njeni bližnji ob novici srečni, sama pravi, da je povsem zmedena, piše People.

Novice iz zdravniške ordinacije

Po premoru zaradi zdravstvenih težav se je zvezdnica vrnila k snemanju svojega priljubljenega podkasta MeSsy. V novih epizodah sta s sovoditeljico Jamie-Lynn Sigler spregovorili o zelo čustvenih trenutkih v življenju. Christina je pojasnila, da si je morala vzeti premor od snemanja, da bi predelala nove informacije, ki jih je dobila od svoje zdravnice.

Poslušalci so vajeni njunih iskrenih pogovorov o življenju z multiplo sklerozo, tokrat pa je bila tema povsem nepričakovana. »Vstopila je v mojo sobo in rekla: "Čestitam, nimate multiple skleroze",« se je skozi solze spominjala Christina. Priznala je, da njen odziv ni bil niti najmanj pričakovan. Medtem ko so bili vsi okoli nje navdušeni nad novico, je sama občutila globoko razočaranje in zmedenost. Novica o morebitni napačni diagnozi je sledila letom, ko so številni mediji spremljali njeno zdravstveno stanje in nedavno hospitalizacijo zaradi zapletov. Igralka je letos izdala tudi spomine, v katerih je podrobno opisala težke trenutke in bolečine, s katerimi se spopada vsak dan.

Boj s simptomi se nadaljuje

Čeprav je izvedela, da morda nima bolezni, ki prizadene osrednji živčni sistem, se njeno telesno stanje ni izboljšalo. Simptomi, kot so mišična oslabelost, težave z ravnotežjem in otrplost, še naprej močno vplivajo na njeno vsakdanje življenje. Zato pravi, da se je vrnila na začetek in da mora zdaj ugotoviti, kaj se z njenim telesom že od leta 2021 v resnici dogaja. »Če dobiš napačno diagnozo, to ne pomeni, da ti je nenadoma bolje. Ni mi bolje, Jamie! Če že kaj, se je moje stanje poslabšalo,« je pojasnila sovoditeljici.

Priznala je, da mora še vedno, kadar gre k zdravniku, uporabljati invalidski voziček, saj ne more prehoditi niti poti od avtomobila do ordinacije. Zdaj začenjajo nove preiskave, da bi končno ugotovili vzrok njenih hudih zdravstvenih težav in pojasnili, kaj se je zgodilo. »Zaradi tega sem zapadla v hudo depresijo. Toda izgubila sem vse. Izgubila sem službo,« je skozi jok povedala igralka.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Občutki krivde in negotova prihodnost

Zanjo je posebej boleč občutek, da je razočarala skupnost ljudi z multiplo sklerozo. Z leti je postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti, ki so javno govorile o življenju s to kronično boleznijo. Podkast, ki ga je začela ustvarjati v začetku leta 2024, je mnogim v podobnih okoliščinah ponudil tolažbo in občutek, da niso sami. »To je nenavaden občutek, ker imam vtis, da sem vse razočarala. Postali sva obraz multiple skleroze in vse, kar sem počela, je imelo svoj namen,« je iskreno priznala.

Pred tem je imela jasno razlago za to, zakaj je vsak njen dan tako težak. Izguba te razlage pa ji je prinesla še več nemira in zmedenosti. Celotno situacijo z napačno diagnozo je opisala kot pravo stanje šoka. Kljub novim spoznanjem ostaja odločena, da se bo osredotočila na svoje zdravje. Svoj boj opisuje kot isto igro, le da ima zdaj drugačno ime.

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