Nov spor: kralj Karel proti princu Williamu

Portal RadarOnline razkriva, da se v kraljevi družini odvija nova drama, tokrat med kraljem Karlom in njegovim starejšim sinom, princem Williamom.

Napetosti med 76-letnim monarhom in prestolonaslednikom so po poročanju virov prerasle v popolno tišino.

Karel naj bi bil zelo razočaran nad nedavnimi Williamovimi izjavami, ki se nanašajo na njegovo otroštvo, ločitev staršev (Karla in princese Diane) ter njegove zamisli o prihodnosti britanske monarhije.

V nedavnem intervjuju je William povedal, da si želi svojim trem otrokom, princu Georgeu, princesi Charlotte in princu Louisu zagotoviti stabilno in ljubečo družinsko okolje, kakršnega sam ni imel.

»Zelo pomembno je, da doma ustvarimo pravo vzdušje, toplino, občutek varnosti, ljubezni,« je dejal in dodal: »Moja starša sta se ločila ... tako da je pri nas to trajalo le kratek čas.«

Izjave so mnogi razumeli kot posredno kritiko očeta, kar je v trenutkih, ko se monarh bori z rakom, še posebej boleče.

Kralj je prizadet

Po besedah kraljevega komentatorja Phila Dampierja takšne izjave spominjajo na pritoževanja princa Harryja in škodijo enotnosti družine.

»Kralj in princ bi morala v javnosti nastopati enotno. Že tako imajo dovolj težav s Harryjem in Andrewom, William zdaj ne bi smel dodatno mešati štren.«

Prestolonaslednik je med drugim povedal, da želi, da bi bili njegovi otroci ponosni na to, kar družina počne danes:

»Upam, da se ne bomo vrnili k starim praksam, s katerimi sva morala odraščati jaz in Harry.«

Po poročanju virov so te besede, čeprav jih ni komentiral javno, močno prizadele kralja Karla.

»To je bolelo. Kralj ne bo rekel ničesar, vendar ga je nekaj, kar je povedal William, globoko prizadelo. Včasih ima občutek, da ga spodkopavajo z vseh strani.«

Družinsko rivalstvo in zamere

William naj bi bil nejevoljen, ker se je njegov oče nedavno sestal z odtujenim bratom Harryjem, kar je bilo njuno prvo formalno srečanje po dolgem času.

Sestanek se je med Harryjevim obiskom v Londonu odvijal septembra 2025 v Clarence Houseu. Pred tem sta se oče in mlajši sin videla zgolj bežno, ko je Karel razkril svojo diagnozo.

»William je bil šokiran, da njegov oče ponovno sprejema Harryja, kot da je izgubljeni sin, ki se vrača domov,« je dejal vir.

Karel se po poročanju virov že tako trudi zadržati stabilnost in ugled monarhije, ob spopadanju z boleznijo in kritikami iz Kalifornije pa se mora sedaj ukvarjati še z Williamovimi izjavami.

»Vse to se odvija, medtem ko kralj vodi državo in se bori z boleznijo. Zanj je ključno vprašanje kontinuitete in tradicije in William, ki je prisegel zvestobo ob kronanju, bi se tega moral zavedati,« je zaključil Dampier.