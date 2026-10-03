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Nov zaplet po smrti Hayden Panettiere: kam je izginil dragoceni zaročni prstan, ki ji ga je podaril Vladimir Kličko?

Prstan, ki ji ga je podaril nekdanji zaročenec Vladimir Kličko, je bil ocenjen na okoli 500.000 dolarjev. Njeni bližnji naj bi sumili, da izginotje ni bilo naključno.
Pokojna Hayden Panettiere FOTO: Mario Anzuoni, Reuters
Pokojna Hayden Panettiere FOTO: Mario Anzuoni, Reuters
A. G.
 3. 10. 2026 | 21:52
4:17
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Po smrti Hayden Panettiere se pojavljajo nove podrobnosti o njeni zapuščini. Zdaj je razkrito, da je izginil tudi eden njenih najdragocenejših in najbolj osebnih kosov nakita – zaročni prstan, ki ji ga je nekoč podaril nekdanji zaročenec Vladimir Kličko. Kot ekskluzivno poroča Us Weekly, zaročnemu prstanu, ki ga je igralka dolga leta hranila, trenutno ni sledu. »Haydenin zaročni prstan, ki ga je dobila od Vlada in ga je ves ta čas hranila, je izginil,« je za ameriški medij povedal vir, ki je bil blizu pokojni igralki. Haydenini prijatelji in družinski člani naj bi po navedbah vira sumili, da izginotje ni bilo naključno. Menijo, da bi ga lahko vzela oseba, ki je bila ob igralki v zadnjih dneh njenega življenja, ko naj bi nekatere njene stvari zastavili.

Za te sume za zdaj ni predstavljenih dokazov, prav tako javnosti ni znano, kdo naj bi bil odgovoren za izginotje prstana. Zaročni prstan z osrednjim diamantom smaragdnega reza je bil nekoč ocenjen na kar 500.000 dolarjev oziroma okoli 425.000 evrov. Panettiere je leta 2013 razkrila, da je pri oblikovanju prstana sodelovala z znamko Montblanc, saj je želela obliko po svojih željah. Panettiere in ukrajinski boksarski prvak Vladimir Kličko sta se začela sestajati leta 2009, zaročila pa sta se leta 2013. Leto pozneje se jima je rodila hči Kaya, ki je danes stara 11 let. Njuna zveza, ki je bila večkrat prekinjena, je trajala do leta 2018, Hayden pa je dragoceni prstan obdržala tudi po njunem razhodu.

Novica o izginotju prstana je še posebej odmevna zaradi pravnega spora, ki se je v zadnjih dneh začel okoli zaščite igralkine zapuščine.

Kličko se je obrnil na sodišče

Kličko se je pred nekaj dnevi obrnil na sodišče v Los Angelesu in zahteval, da ga imenujejo za začasnega skrbnika premoženja njune mladoletne hčerke Kaye, ki je edina dedinja svoje matere. S tem bi dobil potrebna pooblastila, da v njenem imenu zaščiti dediščino in predlaga osebo, ki bi upravljala Haydenino zapuščino. Kličko je v sodnih dokumentih opozoril prav na možnost, da bi Haydenino premoženje izginilo. Navedel je, da je njegovo nujno imenovanje potrebno, ker obstaja velika nevarnost, da bi se stvari, ki pripadajo zapuščini, izgubile, poškodovale ali bile odtujene, še preden bi bil imenovan uradni upravitelj zapuščine.

Trdil je tudi, da sta s Hayden že pred njeno smrtjo najela varnostnike zaradi osebe, ki naj bi brez dovoljenja vstopala v njen dom v Los Angelesu. Po njeni smrti so zamenjali ključavnice, oblikovalska oblačila in modne dodatke, ki jih je nosila na javnih dogodkih, pa premestili na varnejšo lokacijo. V dokumentih je omenjen tudi izginotje nekaterih osebnih predmetov in nakita. Po poročanju ameriških medijev Haydenina družina ne namerava izpodbijati Kayine dediščine in podpira Kličkov predlog, da začasno upravlja premoženje svoje hčerke.

Težave z igralkinimi osebnimi predmeti so se pojavile že prej. Po njeni smrti so poročali, da sta njena starša, Skip Panettiere in Lesley Vogel, oba zahtevala uhane, ki jih je Hayden nosila ob smrti. Pristojni so ju zato zadržali, dokler ne bi ugotovili, komu ju je treba izročiti, čeprav je Vogel pozneje javno zavrnila navedbe o sporu.

Hayden Panettiere je umrla pri 36 letih

Hayden Panettiere je umrla 16. avgusta, le pet dni pred svojim 37. rojstnim dnem. Mrliški oglednik je njeno smrt opredelil kot nesrečni primer, ki ga je povzročilo toksično delovanje več snovi, med njimi tudi fentanila. Izginotje prstana, vrednega okoli pol milijona dolarjev, je tako postalo še ena nerazjasnjena podrobnost, povezana z njeno zapuščino, prav v času, ko Kličko po pravni poti poskuša zagotoviti, da bo premoženje, ki ga je Hayden zapustila, ohranjeno za njuno hčerko Kayo.

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Nov zaplet po smrti Hayden Panettiere: kam je izginil dragoceni zaročni prstan, ki ji ga je podaril Vladimir Kličko?

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