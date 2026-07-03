Nov zaplet s poroko leta: v javnost je pricurljal dokument, ki je sprožil veliko zanimanja

Po poročanju časnika The New York Times interni dokument newyorške policije nosi naslov Poroka Taylor Swift na trgu Madison (Taylor Swift Wedding at Madison Square Garden). V njem naj bi bili navedeni varnostni ukrepi in časovni razpored dogodkov, povezanih z domnevno poroko slavnega para. Čeprav Taylor Swift in Travis Kelce pristnosti dokumenta še nista potrdila, prav tako nista uradno napovedala poroke, že več mesecev krožijo številna ugibanja o dogodku, ki so ga ameriški mediji že poimenovali poroka leta. Po navedbah memoranduma se je dogajanje z večerjo za najožje goste, na kateri naj bi se zbralo okoli sto povabljencev, začelo včeraj 2. julija v Madison Square Gardnu.

Danes bo po ugibanjih sledilo veliko slavje s približno tisoč gosti. Vrata Madison Square Gardna naj bi se odprla v popoldanskih urah, ko bo v šestem nadstropju potekal koktajl dobrodošlice. Poročni obred se bo po memorandumu odvijal v glavni dvorani, sledilo bo praznovanje, ki bo trajalo do zgodnjih jutranjih ur. Med glasbenimi izvajalci na slavju se omenjata Stevie Nicks in Tim McGraw. Prav slednji je navdihnil prvo veliko uspešnico Taylor Swift, pesem Tim McGraw, ki jo je napisala pri komaj 16 letih. Ameriški mediji poročajo tudi, da naj bi bila scenografija izjemno razkošna. Prva poročila so omenjala velikanski grad, vendar vir za revijo People trdi, da prostor v resnici spominja na romantičen vrt s travo, preprogami, baldahini in posebej urejenim odrom.

FOTO: Ryan Murphy /Afp

Pravi načrt je morda povsem drugačen

Kljub podrobnostim iz memoranduma nekateri ameriški mediji menijo, da gre morda le za skrbno pripravljeno zavajanje javnosti. Že več dni krožijo govorice, da po katerih bosta mladoporočenca s povabljenci po poskusni večerji odpotovala na za zdaj neznano lokacijo, kjer bo, daleč od oči javnosti potekal pravi poročni obred. Po poročanju New York Posta so med povabljenimi Taylorina dolgoletna prijateljica Abigail Anderson, ki naj bi bila priča, Danielle Haim, Alana Haim, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Margaret Qualley, Mariska Hargitay, Cara Delevingne, Suki Waterhouse, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Emma Stone, Selena Gomez, Benny Blanco, Patrick Mahomes, George Kittle in trener Andy Reid.

Po istem viru med povabljenimi potem, ko se je odnos med pevko in igralko v zadnjem času ohladil, ni Blake Lively. Po oceni revije Forbes bi lahko skupni stroški domnevne poroke presegli 20 milijonov ameriških dolarjev, nekateri viri pa menijo, da bi bil končni znesek lahko še precej višji. Zaradi pričakovanega prihoda številnih zvezdnikov in tisočev radovednih obiskovalcev naj bi bilo po navedbah The New York Timesa v okolici Madison Square Gardna razporejenih več sto policistov, ki bodo med dogodkom skrbeli za varnost.

Ali se bo vse res odvilo po načrtu iz domnevno pricurljanega memoranduma ali pa gre zgolj za namerno preusmerjanje pozornosti od prave lokacije poroke, pa za zdaj ostaja še neznanka.