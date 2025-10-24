Nova klofuta za Meghan Markle

Potem ko je na spletnem portalu Ranker.com prejela kar 48.000 glasov., je bila Meghan Markle razglašena za najmanj priljubljeno slavno osebo leta 2025 v Združenih državah Amerike.

Na lestvici, ki jo ustvarjajo uporabniki spletne strani njen mož princ Harry ni daleč za njo: zaseda tretje mesto med najmanj priljubljenimi slavnimi osebami.

Par je že od svojega odhoda iz Združenega kraljestva, znanega kot Megxit, v središču številnih polemik. Po preselitvi v ZDA sta, kot sta zatrjevala, želela mirnejše življenje, a sta se kmalu lotila različnih javno odmevnih projektov, od sodelovanja z Netflixom do vodenja več dobrodelnih dogodkov in podelitev nagrad.

Nedavno sta ponovno razburila javnost, ko je Meghan nastopila na dogodku Najvplivnejše ženske po izboru revije Fortune (Fortune’s Most Powerful Women), poleg tega sta na dobrodelni prireditvi Zdrave misli oba prejela humanitarno nagrado dobrodelnež leta, kar je sprožilo val kritik v britanskih in ameriških medijih ter pogovornih oddajah.

Po objavi lestvice so se družbena omrežja razvnela. Eden izmed uporabnikov platforme X je zapisal:

»Meghan Markle je spet razglašena za najmanj priljubljeno slavno osebo leta.«

Drug je ironično pripomnil: »In ljudje so rekli, da ji ne bo uspelo v ničemer! Čestitke, Megs, verjamemo, da boš v tej kategoriji še naprej blestela.«

Nekateri so se iz nje norčevali: »Ko je to videla, je, da bi izboljšala javno podobo, potočila nekaj lažnih solz in poskrbela, da je fotograf posnel njen jok na športnem dogodku prijateljice.«

Četrti je bil bolj neposreden: »Ne zna začutiti občinstva! Ljudje so je naveličani. Vsi vemo, kdo je in bolj, ko se poskuša vsiljevati, bolj dokazuje, da imamo prav ... «

Meghan in Harry tako ostajata stalna tema debat tako v Veliki Britaniji kot v ZDA.

Njuna visoka uvrstitev na lestvici je sprožila burne odzive, saj številni menijo, da Meghan sploh ne bi smela spadati med slavne osebnosti, medtem ko so drugi ogorčeni, da je zasedla prvo mesto, piše www.express.co.uk.