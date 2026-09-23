Nova knjiga brata princese Diane buri duhove: napovedana je prva tožba

Nekdanji urednik pri časopisu Mirror Piers Morgan je napovedal tožbo proti bratu pokojne princese Diane, grofu Charlesu Spencerju, zaradi laži v novi odmevni knjigi o pokojni valižanski princesi. Morgan je na omrežju X objavil, da bo sprožil pravni postopek proti Spencerju in njegovemu založniku. Avtorja je obtožil, da je o njem v knjigi zapisal dokazljive laži. »Proti grofu Spencerju in njegovemu založniku sprožam pravni postopek zaradi dokazljivih laži, ki jih je v svoji novi knjigi zapisal o meni in ki postavljajo pod vprašaj njegovo verodostojnost kot domnevnega "zgodovinarja",« je zapisal

Med oddajo Piers Uncensored se je 61-letni Morgan osredotočil na odlomek iz Spencerjeve knjige, ki ga povezuje z objavo fotografij Diane med telovadbo v neki telovadnici leta 1993. Morgan zanika, da bi bil kakor koli vpleten v objavo teh fotografij, in poudarja, da jih je Sunday Mirror objavil novembra 1993, on pa se je časopisu Daily Mirror pridružil šele oktobra 1995. Piers trdi, da se Charles Spencer 100-odstotno moti in njegove navedbe označil za dokazljive laži.

Povedal je: »Pravzaprav sem bil takrat zaposlen z rubriko, ki pokriva svet zabave, pri največjem tekmecu Mirrorja, časopisu The Sun, in od odgovornosti za ta ekskluzivni material v Mirrorju sem bil tako daleč, kot je bilo mogoče biti.« Morgan je dejal, da je odlomek popolna neumnost in da je mogoče neskladje zelo preprosto preveriti. Dodal je: »Ne trdim, da sem angelski novinar, vendar se glede tega, kar pravi o meni, stoodstotno moti.«

Avtor se je Morganu po napovedi tožbe sicer javno opravičil zaradi napačne domneve o njegovem času na položaju urednika časopisa The Mirror, vendar vztraja, da je opis njunega, prav tako v knjigi orisanega telefonskega pogovora glede pogreba njegove sestre točen. Dejal je: »Opis pogovora s Piersom Morganom je točen. Gospod Morgan je pobesnel, ko sem ga osebno poklical, da bi mu povedal, da ni dobrodošel na pogrebu moje sestre.« V knjigi je namreč zapisano še, da je grof Spencer domneval, da je bil odziv gospoda Morgana posledica dejstva, da je bil ta urednik časopisa Daily Mirror v času, ko je skupina Mirror Group objavila zelo osebne fotografije princese Diane v telovadnici.

Piers je kljub opravičilu dejal, da bo nadaljeval pravni postopek proti grofu in založniku Penguin, da bi dosegel odstranitev neresnic ter plačilo odškodnine dobrodelni organizaciji Kraljevi sklad. Navedbe v knjigi Labodji spev: Moja sestra Spencer so po njegovem zelo obremenjujoče in je v njih opisan na najbolj zaničevanja vreden način, kar si ga je mogoče zamisliti, povzema Hello.