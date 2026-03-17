Nova knjiga o Harryju in Meghan razburja

Odlomki iz nove biografije o kraljevi družini, ki jo je napisal britanski novinar Tom Bower, so znova zaostrili razmerje med vojvodskim parom in britanskimi mediji. V knjigi Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family (v prostem prevodu Izdaja: moč, prevara in boj za prihodnost kraljeve družine), katere izseke je v petek objavil časnik The Times, avtor med drugim trdi, da je kraljica Camilla prijatelju dejala, da je Meghan, vojvodinja Susseška, oprala možgane svojemu možu, princu ​Harryju.

Posebno poglavje avtor namenja tudi medijski pozornosti, ki spremlja Harryja in Meghan na športnih igrah za vojne veterane Invictus Games.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se na navedbe odzvala ostro. Njuni predstavniki so v izjavi zapisali, da je Bower »že zdavnaj prestopil mejo med kritiko in obsesijo« in da »gradi vse bolj zapletene teorije o ljudeh, ki jih ne pozna in jih nikoli ni srečal«. Kogar zanimajo dejstva, so dodali, bo informacije poiskal drugje.

Avtor v knjigi med drugim opisuje domnevne napetosti med princem Harryjem in Meghan ter princem Williamom in njegovo ženo Kate. Po Bowerjevih trditvah naj bi bila zakonca zaskrbljena zaradi Meghaninega vpliva na Harryja ter jo videla kot »grožnjo« in »razdiralni dejavnik« v kraljevi družini. Prav tako namiguje, da so napetosti med bratoma in njunima družinama naraščale že pred letom 2020, ko sta Harry in Meghan zapustila položaj aktivnih članov kraljeve družine ter se preselila v ZDA. Od takrat se posvečata predvsem lastnim medijskim in dobrodelnim projektom, med drugim sodelujeta z velikimi platformami za pretočne vsebine.

Bower trdi tudi, da je Harry zaskrbljen zaradi možnosti, da bi mu brat, ki bo nekoč postal kralj, odvzel kraljeve nazive in mu s tem otežil prihodnje življenje v Združenem kraljestvu. Buckinghamska palača se na navedbe v knjigi ni odzvala, kar je v skladu z dolgoletno prakso britanske monarhije, da ne komentira neuradnih biografij. Knjiga bo izšla 26. marca pri založbi Bonnier Books UK in ima skoraj 500 strani. Gre za Bowerjevo drugo zajetno biografijo o Sussexovih – leta 2022 je napisal knjigo Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, ki je prav tako vzbudila burne odzive in razprave o prihodnosti britanske monarhije.