Nova Miss Universe v središču najhujših obtožb, zdaj je prvič spregovorila

Nova Miss Universe, Fátima Bosch, se že dni sooča z obtožbami o prirejeni zmagi. Prvi jo je napadel sodnik Omar Harfouch, ki trdi, da je bila zmaga mehiške predstavnice dogovorjena zaradi poslovnih interesov.

»Njena zmaga je lažna. Štiriindvajset ur pred finalom Miss Universe sem povedal, da bo zmagala Miss Mehike – ker je lastnik Miss Universe Raúl Rocha v poslu z očetom Fátime Bosch. Raul Rocha in njegov sin sta me pred tednom v Dubaju nagovarjala, naj glasujem za Fátimo Bosch, ker potrebujejo njeno zmago ‘ker bo dobra za njihov posel’,« je izjavil Omar.

REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Libanonsko-francoski skladatelj je bil prvi od osmih članov žirije, ki je odstopil. Kot glavni razlog je navedel »tajno in nelegitimno glasovanje«. Za njim se je oglasila še sodnica Natalie Glebova: »Kot letošnja sodnica lahko govorim samo zase, ko oddajam glasove. Zavedajte se, da ima vsak svoje mnenje in da ena oseba ne more vplivati na rezultat. Vendar moram nekaj povedati … Ko sem tekmovala leta 2005 in tudi pred tem, se spomnim, da je na oder vedno prišel revizor z zapečatenimi rezultati računovodske družbe. Želim si, da se to vrne. Do takrat ne bom več sodelovala kot sodnica,« je zapisala.

Po vseh obtožbah se je oglasila tudi Fátima, ki je na družbenih omrežjih objavila svojo prvo izjavo po kronanju: »Potrdila sem, da tega, kar ti nameni Bog, ne ustavi zavist, ne prekine usoda in ne spremeni sreča. Živel Kristus Kralj.«

Nova Miss Universe za leto 2025 je Miss Mehike Fátima Bosch. Prva spremljevalka je Miss Tajske, druga Miss Venezuele, tretja Miss Filipinov, četrta pa Miss Slonokoščene obale. 28-letni Slovenki Hani Klaut se kljub velikim željam ni uspelo prebiti v top 30.

Kdo je Fátima Bosch?

Fátima Bosch je 25-letna mehiška manekenka in lepotna kraljica iz Tabasca. Naziv Miss Universe Mehike je osvojila po zmagi na izboru Miss Universe Tabasco. Diplomirala je modno oblikovanje na Universidad Iberoamericana v Mehiki. Portal Gulf News poroča, da ni skrivala svojih izkušenj z nasiljem in ustrahovanjem, ki ju je doživljala zaradi disleksije in ADHD.

Njeno sodelovanje na letošnjem izboru je že na začetku zaznamoval škandal. Fátima je zapustila priprave, ker jo je eden od direktorjev organizacije javno napadel. Tajski podjetnik Nawat Itsaragrisil jo je pred drugimi tekmovalkami kritiziral zaradi neizpolnjevanja promocijskih obveznosti. Pri tem jo je imenoval »neumno« in zahteval, da jo varnostniki odstranijo z dogodka.

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

FOTO: Lillian Suwanrumpha Afp

»Mehika, kje si?« jo je izzval. Ko je Bosch vstala, ji je rekel: »Slišal sem, da ne želiš objavljati vsega o Tajski. Je to res?« Tekmovalkam je nato navrgel: »Če slepo poslušate svojega nacionalnega direktorja, ste neumne.«

Fátima mu je odgovorila: »Ne spoštujete me kot žensko.« Po njegovem pozivu varnostnikom, naj jo odstranijo, so druge tekmovalke glasno protestirale in zavpile »ne«. Organizacija je še isti dan objavila video, v katerem predsednik Raúl Rocha Cantú ostro obsodi Itsaragrisilovo ravnanje. Kasneje se je Itsaragrisil javno opravičil v TikTok prenosu v živo in nato še osebno tekmovalkam na izboru večernih oblek. »Opravičujem se vsem. Če se kdo ni počutil dobro ali je bil prizadet, mi je žal. Nisem imel pojma, kako velika bo ta težava,« je dejal na tiskovni konferenci, poroča story.hr.

Preberite še: