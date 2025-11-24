  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKANDAL NA MISS UNIVERSE

Nova Miss Universe v središču najhujših obtožb, zdaj je prvič spregovorila

Kdo stoji za krono Fátime Bosch?
Fatima Bosch. REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Fatima Bosch. REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

FOTO: Lillian Suwanrumpha Afp

FOTO: Lillian Suwanrumpha Afp

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Fatima Bosch. REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
FOTO: Lillian Suwanrumpha Afp
FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
A. G.
 24. 11. 2025 | 08:25
 24. 11. 2025 | 09:23
3:55
A+A-

Nova Miss Universe, Fátima Bosch, se že dni sooča z obtožbami o prirejeni zmagi. Prvi jo je napadel sodnik Omar Harfouch, ki trdi, da je bila zmaga mehiške predstavnice dogovorjena zaradi poslovnih interesov.

»Njena zmaga je lažna. Štiriindvajset ur pred finalom Miss Universe sem povedal, da bo zmagala Miss Mehike – ker je lastnik Miss Universe Raúl Rocha v poslu z očetom Fátime Bosch. Raul Rocha in njegov sin sta me pred tednom v Dubaju nagovarjala, naj glasujem za Fátimo Bosch, ker potrebujejo njeno zmago ‘ker bo dobra za njihov posel’,« je izjavil Omar.

REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
REUTERS/Chalinee Thirasupa FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Libanonsko-francoski skladatelj je bil prvi od osmih članov žirije, ki je odstopil. Kot glavni razlog je navedel »tajno in nelegitimno glasovanje«. Za njim se je oglasila še sodnica Natalie Glebova: »Kot letošnja sodnica lahko govorim samo zase, ko oddajam glasove. Zavedajte se, da ima vsak svoje mnenje in da ena oseba ne more vplivati na rezultat. Vendar moram nekaj povedati … Ko sem tekmovala leta 2005 in tudi pred tem, se spomnim, da je na oder vedno prišel revizor z zapečatenimi rezultati računovodske družbe. Želim si, da se to vrne. Do takrat ne bom več sodelovala kot sodnica,« je zapisala.

Po vseh obtožbah se je oglasila tudi Fátima, ki je na družbenih omrežjih objavila svojo prvo izjavo po kronanju: »Potrdila sem, da tega, kar ti nameni Bog, ne ustavi zavist, ne prekine usoda in ne spremeni sreča. Živel Kristus Kralj.«

Nova Miss Universe za leto 2025 je Miss Mehike Fátima Bosch. Prva spremljevalka je Miss Tajske, druga Miss Venezuele, tretja Miss Filipinov, četrta pa Miss Slonokoščene obale.

28-letni Slovenki Hani Klaut se kljub velikim željam ni uspelo prebiti v top 30. 

Kdo je Fátima Bosch?

Fátima Bosch je 25-letna mehiška manekenka in lepotna kraljica iz Tabasca. Naziv Miss Universe Mehike je osvojila po zmagi na izboru Miss Universe Tabasco. Diplomirala je modno oblikovanje na Universidad Iberoamericana v Mehiki. Portal Gulf News poroča, da ni skrivala svojih izkušenj z nasiljem in ustrahovanjem, ki ju je doživljala zaradi disleksije in ADHD.

Njeno sodelovanje na letošnjem izboru je že na začetku zaznamoval škandal. Fátima je zapustila priprave, ker jo je eden od direktorjev organizacije javno napadel. Tajski podjetnik Nawat Itsaragrisil jo je pred drugimi tekmovalkami kritiziral zaradi neizpolnjevanja promocijskih obveznosti. Pri tem jo je imenoval »neumno« in zahteval, da jo varnostniki odstranijo z dogodka.

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters
FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

FOTO: Lillian Suwanrumpha Afp
FOTO: Lillian Suwanrumpha Afp

»Mehika, kje si?« jo je izzval. Ko je Bosch vstala, ji je rekel: »Slišal sem, da ne želiš objavljati vsega o Tajski. Je to res?« Tekmovalkam je nato navrgel: »Če slepo poslušate svojega nacionalnega direktorja, ste neumne.«

Fátima mu je odgovorila: »Ne spoštujete me kot žensko.« Po njegovem pozivu varnostnikom, naj jo odstranijo, so druge tekmovalke glasno protestirale in zavpile »ne«. Organizacija je še isti dan objavila video, v katerem predsednik Raúl Rocha Cantú ostro obsodi Itsaragrisilovo ravnanje. Kasneje se je Itsaragrisil javno opravičil v TikTok prenosu v živo in nato še osebno tekmovalkam na izboru večernih oblek. »Opravičujem se vsem. Če se kdo ni počutil dobro ali je bil prizadet, mi je žal. Nisem imel pojma, kako velika bo ta težava,« je dejal na tiskovni konferenci, poroča story.hr.

Preberite še:

image_alt
Miss takole padla z odra med sprehodom v večerni obleki, pristala je v bolnišnici (VIDEO)

image_alt
Škandal na Miss Universe? Zadnji trenutek odstopil član žirije

image_alt
Kaos v zakulisju Miss Universe: trije sodniki odstopili v nekaj dneh!

image_alt
Drama na lepotnem tekmovanju, kjer nastopa Slovenka! Posredovali celo varnostniki (VIDEO)

Več iz teme

Fatima BoschMehikaškandalsodnicaMiss Universe 2025
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
ZAKON JE PADEL

Razočaranje, jeza in grožnje z novim zakonom: po referendumu v politiki završalo

Zgodovinska nuja ali politični polom?
24. 11. 2025 | 09:15
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVARE

Mariborčan nasedel obljubi o kovčku in treh milijonih evrov

Z območja PU Maribor poročajo o finančnih prevarah.
24. 11. 2025 | 09:05
09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
PIRATSKI PRENOSI

Španci proti našim piratom: druga najbolj gledana nogometna liga na svetu v boj s črnim trgom

Če La Ligi uspe, bodo sledili tudi drugi imetniki avtorskih pravic?
Tomica Šuljić24. 11. 2025 | 08:45
08:44
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Modra čaplja velika zmagovalka 36. Liffa: nagrajeni še Ida in Pomaranča iz Jaffe

Podelili nagrade 36. mednarodnega festivala Liffe. Najboljši prvenec ali drugi film je postal Modra čaplja.
24. 11. 2025 | 08:44
08:36
Lifestyle  |  Polet
TO MORAMO NUJNO VEDETI

Kaj moramo rekreativci vedeti o srčnem utripu, preden začnemo z vadbo

Zdravje srca pri rekreativcih je pravzaprav najpomembnejše.
Janez Kušar24. 11. 2025 | 08:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki