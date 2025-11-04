Nova Miss Universe za Srbijo je Mongolka, internet gori, poglejte vroče fotografije (VIDEO in FOTO)

Jakutska manekenka Jelena Egorova bo po navedbah medijev predstavljala Srbijo na prihajajočem izboru za Miss Universe.

Na spletu so se pojavile informacije, da bo Elena zastopala Srbijo, čeprav so na tem lepotnem izboru leta dolgo vedno nastopale predstavnice iz Srbije, ki jih je v javnost lansirala družba Miss Yu.

Na družbenih omrežjih krožijo fotografije Jelene z lento in srbsko zastavo, čeprav srbska organizacija za izbor miss še ni uradno potrdila, da bo ona predstavljala državo.

Egorova je v preteklosti predstavljala Mongolijo na lepotnem izboru Miss Grand International.

Izbor za Miss Universe bo potekal na Tajskem 21. novembra 2025, poroča informer.rs.

Preberite še: