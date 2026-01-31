Nova provokacija igralke, poglejte, kako je promovirala spodnje perilo

Sydney Sweeney, eden najprepoznavnejših hollywoodskih obrazov mlajše generacije, se je znova znašla v središču polemik – tokrat zaradi promocije lastne znamke spodnjega perila, ki sta jo finančno podprla tudi Jeff Bezos in Lauren Sanchez.

Gospodarska zbornica je po objavi videa potrdila, da za snemanje niso izdali dovoljenja.

V videu, ki te dni kroži po ameriških medijih in družbenih omrežjih, je 28-letnica namreč ponoči skupaj s snemalno ekipo splezala na znameniti napis Hollywood in z njegovih črk obesila v verigo povezane nedrčke.

To bi lahko igralko poleg neodobravanja javnosti pahnilo tudi v resnejše težave, saj je omenjeni hollywoodski napis zaščiten mestni simbol, ki ga upravlja tamkajšnja gospodarska zbornica, ta pa je po objavi videa potrdila, da za snemanje niso izdali dovoljenja.

»Vsaka komercialna raba ali dostop do napisa zahteva posebno licenco,« je za medije poudaril direktor zbornice Steve Nissen. Dodal je, da primer še preiskujejo in preverjajo, kako je ekipi sploh uspelo priti na lokacijo, saj je ponoči napis neosvetljen prav zato, da bi preprečili takšne poskuse, čez dan pa se je črk prepovedano dotikati.

Sweeneyjeva je pred časom sprožila negativne odzive zaradi kontroverznega oglasa za kavbojke American Eagle, katerega slogan so nekateri razumeli kot poudarjanje nadvlade bele rase.