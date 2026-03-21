Sodobna različica Obalne straže: je to nova Pamela Anderson?

Prve prizore nove različice kultne serije Obalna straža so posneli na plaži v Los Angelesu in jasno je, da prihaja povsem nova generacija reševalcev. Legendarna zasedba iz 90-ih, ki sta jo vodila David Hasselhoff in Pamela Anderson, je dobila naslednike. Noah Beck, Jessica Belkin, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone in Stephen Amell so reševalci nove dobe. Igralci so že začeli intenzivno pripravo, paparaci so jih ujeli med treningom na plaži.

Fotografije razkrivajo sproščeno vzdušje na snemanju, pa tudi resno fizično angažiranost, ki jo ta vloga zahteva. Medtem ko se mnogi sprašujejo, ali lahko presežejo izvirnik, nekaj nesporno drži: nova različica prinaša sonce, akcijo in privlačno zasedbo, ki je že zdaj deležna velike pozornosti.

Obalna straža FOTO: Profimedia

Ali jim bo uspelo ponoviti uspeh kultne serije in se tako, kot so se njihovi predhodniki, za vedno zapisati v spomin gledalcev, bomo šele videli, navaja Showbuzz. Eno glavnih vlog bo zaigrala Brooks Nader z zanimivim zasebnim življenjem. Je model in vplivnica, ki jo oboževalci radi imenujejo kar najlepša ženska na svetu. Njena vloga v seriji še ni povsem razkrita, je pa jasno, da ustvarjalci nanjo veliko stavijo in ji namenjajo pomemben del zgodbe. Objektivi so jo že ujeli v prepoznavnih rdečih enodelnih kopalkah, ki so zaznamovale izvirno serijo.

Kdo je Brooks Nader?

Brooks Nader se je rodila 7. februarja 1997. Sprva je želela slediti očetovim stopinjam in postati finančna svetovalka, vendar je, ko je dobila priložnost v svetu zabave, študij opustila. Leta 2018 je skupaj s Sylvestrom Stallonom zaigrala v filmu Point of No Return, leto kasneje pa zaslovela po zmagi na natečaju revije Sports Illustrated, kjer je med več kot 10.000 prijavljenimi osvojila naslovnico.

Ljubezensko življenje, ki buri duhove

Poleg kariere je veliko pozornosti deležno tudi njeno zasebno življenje. Po ločitvi od medijskega menedžerja Billyja Hairea so jo povezovali s športniki, predvsem tenisači. Leta 2025 so jo najprej opazili na zmenku z Italijanom Jannikom Sinnerjem, kmalu zatem pa še na romantični večerji s Špancem Carlosom Alcarazom. Ker sta Sinner in Alcaraz velika tekmeca in se pogosto izmenjujeta na vrhu svetovne lestvice, je to sprožilo val kritik. Naderjeva se na očitke ni ozirala in dejala, da ne vidi nič spornega v tem, da se sestaja z več moškimi hkrati, še posebej, če to počnejo tudi oni.

Govori se, da je bila v preteklosti povezana z zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, nekdanjim možem Gisele Bündchen. Dejstvo, da je pogosto v soju žarometov, mnoge spominja na zlate čase Pamele Anderson. Poraja pa se vprašanje: ali je Brooks Nader dostojna naslednica legendarne reševalke iz vode, piše Stil kurir.