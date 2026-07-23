Tragična vest: življenje komaj 23-letne misice se je končalo mnogo prezgodaj (VIDEO)

Tekmovalka izbora za Miss Universe Wualys Fuentes Aquino je umrla v 24. letu starosti, navaja Daily Mail. Mlado manekenko in študentko so našli mrtvo v stanovanju v honduraški prestolnici Tegucigalpi, okoliščine njene smrti pa še vedno niso razjasnjene.

Vzrok smrti za zdaj ni znan

Po dostopnih informacijah so Wualys Fuentes Aquino 20. julija našli družinski člani, potem ko se nekaj dni ni oglašala. Pristojni organi so začeli preiskavo, vzrok smrti za zdaj ni znan. Preiskovalci za zdaj ne izključujejo nobene možnosti, vključno z naravno smrtjo, pa tudi ne morebitnega kaznivega dejanja.

Aquino je nedavno osvojila drugo mesto na izboru Miss Universe Tegucigalpa 2026, kjer je naslov pripadel Luciani Núñez. Šteli so jo za eno najobetavnejših mladih upov v svetu lepote v Hondurasu.

Ob uspešni manekenski karieri je študirala mednarodni marketing in socialno delo na Nacionalni avtonomni univerzi Hondurasa. Na družbenih omrežjih je pogosto delila fotografije s potovanj ter trenutke iz zasebnega in poklicnega življenja.

Organizacija Miss Universe Tegucigalpa se je od nje poslovila z ganljivim sporočilom in poudarila, da si jo bodo zapomnili kot izjemno nadarjeno, karizmatično in prisrčno mlado žensko, ki je bila vedno pripravljena nuditi podporo drugim tekmovalkam.

Zadnja objava

Posebno pozornost je po njeni smrti vzbudila tudi zadnja objava na družbenih omrežjih. Le dva dni pred tem, ko so jo našli mrtvo, je objavila črno-belo serijo fotografij z zapisom:

»Med imeti in biti izberi biti. Biti ima vrednost, stvari imajo ceno. Vsakdo ima lahko tisto, kar imaš ti, toda nihče ne more biti to, kar si.«