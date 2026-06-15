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Nova vonja med kraljem Karlom in princem Williamom

Princ William je zaradi velike zahteve osramočene Sarah Ferguson pripravljen na spopad z očetom.
FOTO: Toby Melville/ Reuters

FOTO: Toby Melville/ Reuters

FOTO: Toby Melville/Reuters

FOTO: Toby Melville/Reuters

FOTO: Manon Cruz/Reuters

FOTO: Manon Cruz/Reuters

FOTO: Toby Melville Action Images Via Reuters

FOTO: Toby Melville Action Images Via Reuters

FOTO: Toby Melville/ Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Manon Cruz/Reuters
FOTO: Toby Melville Action Images Via Reuters
M. Fl.
 15. 6. 2026 | 05:25
3:12
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Osramočena Sarah Ferguson se je potem, ko je od monarhije zahtevala dolgoročno finančno varnost, hkrati pa razmišlja o donosnih medijskih in knjižnih projektih, znašla v središču večjega spora znotraj britanske kraljeve družine. Njene zahteve so glede tega, kako se nanje odzvati, povzročile oster razkol med princem Williamom in kraljem Karlom III. Kot je poročal RadarOnline, se je nekdanja vojvodinja Yorška, bivša žena princa Andrewa, po mesecih umika iz soja žarometov, ki je sledilo ponovnemu preučevanju njene povezave Epsteinom, v zadnjem času ponovno pojavila v javnosti.

FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters

Poročila o zanimanju producentov in založnikov, ki bi ji za njeno zgodbo v obliki televizijskih razkritij ali spominov plačali velike vsote denarja, so povzročila veliko zaskrbljenost v kraljevih krogih. Viri trdijo, da naj bi Fergusonova nakazala, da bi se lahko v zameno za dosmrtno finančno ureditev odpovedala prihodnjim medijskim projektom. Težava se pojavlja v času, ko kralj Karel III. nadaljuje prizadevanja za poenostavitev monarhije, medtem ko naj bi princ William zagovarjal strožjo ločnico med delujočimi člani kraljeve družine in tistimi, ki uradnih dolžnosti ne opravljajo več.

FOTO: Toby Melville Action Images Via Reuters
FOTO: Toby Melville Action Images Via Reuters

Viri blizu družine pravijo, da so se napetosti povečale, ker ima Fergusonova zaradi dolgoletne prisotnosti v kraljevih krogih poseben vpogled v zasebno družinsko življenje in delovanje palače. Eden od njih je dejal: »Zavedajo se, da je zaradi izkušenj izjemno informirana oseba. Malo jih je bilo tako dolgo v bližini najvišjih članov kraljeve družine, zato je zanimanje, kaj bi lahko v prihodnosti razkrila javnosti, razumljivo.«

FOTO: Manon Cruz/Reuters
FOTO: Manon Cruz/Reuters

Po navedbah je v kraljevi družini vse več različnih mnenj. Nekateri menijo, da je ohranitev korektnega odnosa z njo najbolj smiselna, saj bi to zmanjšalo možnost konfliktov in škode za ugled. Drugi so prepričani, da mora monarhija potegniti jasno mejo in ne sme nuditi posebnih ugodnosti nekdanjim članom zgolj zaradi njihovega vedenja o zasebnih dogodkih. »Spor ni osebno usmerjen proti Sarah,« je pojasnil vir. »Gre za vprašanje, kakšen precedens bo postavljen in kako bo kraljeva družina v prihodnje uravnotežila zvestobo, ugled in odgovornost.«

Po navedbah poznavalcev se razprava zaostruje tudi zaradi prihodnje vloge monarhije in položaja družinskih članov v času, ko bo oblast prevzel William. Eden od kraljevih virov je dejal: »Karel verjame, da je stabilnost mogoče doseči s kompromisom. Njegovo stališče je, da ohranjanje korektnih odnosov preprečuje večje težave v prihodnosti.« Dodaja pa: »William vidi zadevo povsem drugače. Meni, da bi vsak dogovor, ki bi deloval kot nagrada za molk, poslal napačno sporočilo in spodkopal modernizacijo institucije.«

»Zaradi njegovega stališča, da Sarah ne bi smela dobiti niti penija, je pripravljen na oster spor s Karlom, saj to vidi kot podkupnino za molk, ki bi se morda kasneje maščevala monarhiji, saj bi Fergie lahko denar vzela in vseeno javno spregovorila.«

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