Nova zvezda kraljeve družine: to je podedovala po babici

Vnukinja pokojne princese Margarete, edine sestre kraljice Elizabete II., je razkrila, da ima poseben družinski dragulj, zaročni prstan svoje babice, ki ga občasno nosi, da se počuti povezano z njo.

Triindvajsetletna lady Margarita Armstrong-Jones gradi kariero kot oblikovalka nakita in študira na priznani šoli Alchimia Contemporary Jewellery School v Firencah.

Čeprav ustvarja svojo pot, ostaja tesno povezana z družinsko dediščino.

Zaročni prstan je leta 1960 njen dedek, fotograf Antony Armstrong-Jones, oblikoval za svojo zaročenko princeso Margareto. Prstan v obliki cveta, z rubinom v središču, simbolizira njeno drugo ime Rose in njen strastni značaj.

Margarita pravi, da ji ima prstan posebno vrednost: »Nosim ga ob dogodkih, za katere vem, da bi babica želela biti na njih.«

Poleg prstana nosi tudi druge kose nakita, ki so pripadali babici, kar je že v otroštvu v njej prebudilo ljubezen do oblikovanja. Danes vodi lastno blagovno znamko Matita, znano po sodobnih, igrivih dizajnih in drznih barvah.

Navdih črpa iz umetniške družine: njen oče, David Armstrong-Jones, grof Snowdonski, je oblikovalec luksuznega pohištva, mati grofica Serena pa kiparka.

Margarita je odraščala v Chelseaju, na Univerzi Oxford Brookes študirala fotografijo in se kasneje našla v oblikovanju nakita: »Odrasla sem ob zbiranju kamnov, zdaj jih preoblikujem v umetnost.«

Njena blagovna znamka ustvarja nakit po naročilu in ga prodaja prek instagrama. Tako kot njena babica princesa Margareta tudi Margarita očitno ne namerava živeti po togih kraljevskih pravilih.