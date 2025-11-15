  • Delo d.o.o.
DEDIŠČINA

Nova zvezda kraljeve družine: to je podedovala po babici

Vnukinja princese Margarete od babice ni podedovala le dragocenega nakita
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 15. 11. 2025 | 14:57
1:54
A+A-

Vnukinja pokojne princese Margarete, edine sestre kraljice Elizabete II., je razkrila, da ima poseben družinski dragulj, zaročni prstan svoje babice, ki ga občasno nosi, da se počuti povezano z njo.

Triindvajsetletna lady Margarita Armstrong-Jones gradi kariero kot oblikovalka nakita in študira na priznani šoli Alchimia Contemporary Jewellery School v Firencah.

Čeprav ustvarja svojo pot, ostaja tesno povezana z družinsko dediščino.

Zaročni prstan je leta 1960 njen dedek, fotograf Antony Armstrong-Jones, oblikoval za svojo zaročenko princeso Margareto. Prstan v obliki cveta, z rubinom v središču, simbolizira njeno drugo ime Rose in njen strastni značaj.

Margarita pravi, da ji ima prstan posebno vrednost: »Nosim ga ob dogodkih, za katere vem, da bi babica želela biti na njih.«

Poleg prstana nosi tudi druge kose nakita, ki so pripadali babici, kar je že v otroštvu v njej prebudilo ljubezen do oblikovanja. Danes vodi lastno blagovno znamko Matita, znano po sodobnih, igrivih dizajnih in drznih barvah.

Navdih črpa iz umetniške družine: njen oče, David Armstrong-Jones, grof Snowdonski, je oblikovalec luksuznega pohištva, mati grofica Serena pa kiparka.

Margarita je odraščala v Chelseaju, na Univerzi Oxford Brookes študirala fotografijo in se kasneje našla v oblikovanju nakita: »Odrasla sem ob zbiranju kamnov, zdaj jih preoblikujem v umetnost.«

Njena blagovna znamka ustvarja nakit po naročilu in ga prodaja prek instagrama. Tako kot njena babica princesa Margareta tudi Margarita očitno ne namerava živeti po togih kraljevskih pravilih.

