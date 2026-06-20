Novak Đoković pripravil spektakel za Jelenin 40. rojstni dan, na praznovanju tudi posebni glasbeni gostje (FOTO)

Teniški as Novak Đoković je še enkrat pokazal, kako pozoren mož je, saj je svoji ženi Jeleni Đoković pripravil nepozabno praznovanje njenega 40. rojstnega dne. Glamurozno in razigrano slavje je potekalo v Atenah v Grčiji, v hiši tik ob plaži. Na praznovanju se je zbralo veliko število gostov, ki so se povsem sprostili in ves večer plesali, peli ter uživali v sproščenem vzdušju.

S hrvaško pevko Colonia. FOTO: Zaslonski posnetek

Za glasbeno vzdušje je poskrbela priljubljena hrvaška pevka Indira Levak, nekdanja članica skupine Colonia, ki je s svojim energičnim nastopom navdušila vse prisotne. Med gosti je bil tudi Jugoslav Karić, člana ene najbogatejše srbske družine. Eden najbolj posebnih trenutkov večera je nastopil, ko je Indira zapela svoj hit Svet voli pobednike (Svet ima rad zmagovalce, op.a), ob katerem je vsa hiša pela v en glas. V tem trenutku so Đokovićevi prijatelji Novaku simbolično nadeli krono, kot poklon njegovim športnim uspehom.

Romantika pa ni manjkala niti na plesnem parketu. Jelena je blestela v lahkotni obleki, ves večer pa je plesala z Novakom. Vrhunec večera je bil trenutek, ko je Indira zapela pesem Lažu oči moje (Lažejo moje oči, op.a.) ob kateri sta Novak in Jelena delila skupni ples.

Indira je kasneje delila utrinke s praznovanja in Jeleni čestitala za rojstni dan ter zapisala, da je hvaležna za povabilo in prijateljstvo. Ob polnoči je Novak pripravil še posebno presenečenje na plaži, ko so nebo razsvetlila sporočila z droni, ki jih je posvetil svoji ženi.