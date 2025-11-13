  • Delo d.o.o.
ISKRENO

Novak Đoković: »Rad bi, da bi na mojem nagrobniku pisalo … «

V iskrenem pogovoru je tenisač spregovoril o družini, otroštvu, karieri ter ženi Jeleni, ki jo je opisal kot steber vsega in največjo oporo v najtežjih trenutkih.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 13. 11. 2025 | 09:00
2:27
A+A-

Najuspešnejši tenisač vseh časov je v velikem intervjuju za britansko oddajo Uncensored  odkrito spregovoril o odraščanju v Srbiji, o preizkušnjah, s katerimi se je soočal v življenju, ter o ljubezni, ki ga je oblikovala.

Britanskemu voditelju Piersu Morganu je zaupal, da brez Jelene ne bi zmogel preživeti najtežjih obdobij: »Ona je steber vsega. Ne vem, ali bi zdržal brez nje. Moja odločitev, da takrat, med pandemijo, ne igram v Avstraliji, je vplivala na celo družino.

Otrokoma sem moral razložiti, da oče ne gre v službo, ampak mora ostati doma,« je povedal Novak in dodal, da mu je prav družina pomagala prebroditi najtežja obdobja kariere.

Z nasmehom je razkril, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba: »Nisva se spoznala prek tenisa, čeprav ga je tudi ona igrala.

Bila je dekle enega od tenisačev, mojega prijatelja že iz zgodnje kariere. Prvič sem slišal zanjo, ko je ta prijatelj po zmagi dvignil majico, na kateri je pisalo Jelena, ljubim te, to je zate. Vsi smo se spraševali, kdo je ta Jelena.«

Po nekaj letih prijateljstva in skupnih znancev sta se, potem ko se je Jelena vrnila s študija v Italiji, ponovno srečala, ostalo je zgodovina: »Ona je moja edina resna, dolgotrajna zveza, ljubezen mojega življenja,« je dodal.

Odgovoril je tudi na vprašanje, kaj se je zgodilo s prijateljem, s katerim je Jelena nekoč hodila: »Pravzaprav sva se slišala včeraj. Odlično mu gre, nadaljuje svoje življenje,« je dejal v smehu.

V nadaljevanju pogovora se je spomnil otroštva v revni, z vojno prizadeti Srbiji, ko mu je oče nekoč na mizo položil deset mark in dejal, da je to vse, kar imajo. »To me je naučilo, kaj pomeni borba,« je povedal.

Pogovor, ki ga mnogi opisujejo kot njegovega najbolj iskrenega do zdaj, je Đoković zaključil z mislijo o tem, kako želi, da bi se ga ljudje spominjali:

»Rad bi, da bi na mojem nagrobniku pisalo: človek, ki se je dotaknil človeških src. Rezultati so pomembni, a za sabo želim pustiti človečnost in sočutje,« povzema T- portal.

