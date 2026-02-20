Nove fotografije razkrivajo, kako je bolezen prizadela Celine Dion (FOTO)

Nove fotografije Celine Dion so znova sprožile ugibanja oboževalcev o zdravstvenem stanju legendarne pevke. Umetnica, ki je dolga leta blestela na odrih, danes na svojem domu v Nevadi živi umirjeno življenje in se le občasno pojavlja v javnosti. Huda nevrološka bolezen ni spremenila zgolj njenega urnika, temveč tudi njen videz, ki ga praviloma skrbno skriva pred radovednimi očmi. Vzrok za njen umik iz javnega življenja je sindrom togega telesa, redka avtoimunska motnja, ki prizadene centralni živčni sistem. Bolezen povzroča nenadne in izjemno boleče mišične krče, ki lahko dobesedno paralizirajo telo, povzema Stilkurir.rs.

Ti napadi so prikazani v dokumentarcu Sem: Celine Dion (I Am: Celine Dion) iz leta 2024. V enem izmed najbolj pretresljivih prizorov pevka leži na medicinski mizi, njen obraz je, medtem ko poskuša zdravnik ublažiti napad, popačen od bolečine. Pevka, ki so ji bolezen diagnosticirali avgusta 2022 in je o njej javno spregovorila decembra istega leta, je svoje družabno življenje zmanjšala na minimum. V glavno oporo so ji sinovi René-Charles, Nelson in Eddy, rojeni v zakonu s producentom Renéjem Angélilom, ki je umrl leta 2016. Smrt moža je bila njena prva velika tragedija, dva dni po njegovi smrti pa je izgubila še brata, udarec, ki ga pevka še vedno čuti.

Nedavne fotografije, posnete v njenem domu v Nevadi, razkrivajo, koliko se je Celine spremenila. Očitno skuša ostati neopazna: v temnem plašču, ki popolnoma skriva njeno postavo, debelem šalu, ki ji prekriva glavo in vrat, velika črne sončna očala in usnjene rokavice, njen videz dopolnjuje preprost nahrbtnik videz. Hišo zapušča sama, brez pomoči, kar kaže, da je bolezen pod nadzorom.

FOTO: Profimedia

Ob deseti obletnici smrti moža mu je januarja letos na instagramu namenila ganljiv zapis: »Moja ljubezen, deset let brez tebe je kot en dan, pa vendar vsak dan brez tebe deluje kot desetletje. Deset let brez tvojih dotikov, pa kljub temu vsak dan čutim tvoj dotik …« Od smrti moža je Dionova ostala sama in vsako leto javno počasti njegov spomin. Njuna zgodba se je začela, ko je imela pevka samo 12 let, René je prepoznal njen potencial za prihodnjo mednarodno zvezdo. Njuna profesionalna vez je kasneje prerasla v ljubezensko, ki sta jo dolgo skrivala, a na koncu priznala, saj so njuna čustva premagala strah pred obsojanjem okolice.

Kljub bolezni se Celine občasno še vedno pojavlja v javnosti. Njena prisotnost na koncertu skupine Coldplay v Las Vegasu je junija lani povzročila pravo senzacijo. Ko je kamera prikazala njen obraz na velikem zaslonu stadiona, je občinstvo navdušeno vzklikalo. Pevka je vstala, si položila roko na srce in toplo pozdravila občinstvo, medtem ko ji je pevec Chris Martin z odra namenil ganljive besede. Po besedah same umetnice je bila ta noč zanjo zares nepozabna. Poudarila je, da njeno srce še vedno poje, hvaležna skupini za topel sprejem njene družine. Danes življenje Celine Dion ni več oder, temveč vsakodnevna bitka, polna bolečine, spominov in redkih trenutkov veselja. Ne stremi več k temu, da bi bila dostojna podoba nedosegljive dive, temveč ostaja simbol neverjetne vztrajnosti.