Nove fotografije sprožile ugibanja: kaj se dogaja z Bradleyjem Cooprom in Gigi Hadid?

Igralca Bradleyja Copperja in manekenko Gigi Hadid so objektivi med sprehodom po Parizu ujeli z enakima prstanoma na levem prstancu, kar je takoj zanetilo govorice, da sta si morda že izrekla usodni »da«. Ameriški portal Page Six je za pojasnilo zaprosil njune predstavnike, vendar odgovora še ni prejel, so pa viri za The Sun povedali, da naj bi se Bradley in Gigi prejšnji mesec res na skrivaj poročila: »Bradley in Gigi v New Yorku pripravila slavnostno večerjo, veliko se govori, da je bila povezana z njuno poroko,« so pojasnili.

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Skupaj sta skoraj tri leta

Enainpetdesetletni igralec in dvajset let mlajša manekenka sta par od oktobra 2023, ko so ju prvič opazili skupaj na večerji v New Yorku. Ona je marca 2025 njuno zvezo opisala kot zelo romantično in srečno ter poudarila, da sta zanjo v odnosu najpomembnejša medsebojno razumevanje in pripravljenost vlagati trud. Po navedbah virov naj bi on že lani resno razmišljal o poroki in skupni prihodnosti z Gigi Hadid.

Oba imata otroke iz prejšnjih zvez. Gigi je mama hčerke Khai, ki jo ima s pevcem Zaynom Malikom, Bradley ima z manekenko Irina Shayk hčerko Leo. Čeprav razmerje večinoma skrbno varujeta pred očmi javnosti, se občasno skupaj pojavita na pomembnih dogodkih. Tako je Cooper maja presenetil z obiskom Met Gale, kamor je prišel podpret Gigi, čeprav se ni sprehodil po rdeči preprogi. Manekenka je pred kratkim na družbenih omrežjih objavila tudi nekaj redkih fotografij z njunega skupnega oddiha v Parizu, s čimer je pokazala, da njuna zveza ostaja trdna.