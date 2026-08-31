Nove okoliščine: to kraljica Camilla zahteva od kralja Karla

Nedavna vrnitev princa Harryja in Meghan Markle v Veliko Britanijo je znova odprla vprašanja o njunem odnosu s tamkajšnjo kraljevo družino, pa tudi o tem, kakšno vlogo bi lahko imela v prihodnje znotraj monarhije. Medtem ko naj bi si Susseška želela večjo prisotnost v domovini, kraljevi strokovnjak Andrew Lownie trdi, da kraljica Camilla od kralja Karla zahteva odločnejši odnos do njiju ter da v celotni situaciji močno podpira valižansko princeso Catherine, piše Daily mail.

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Strah pred dvema dvoroma

Harry in Meghan na bi po vrnitvi iz ZDA bivala v zasebni rezidenci zunaj Londona, nekateri viri pa trdijo, da poskušata najti prostor za delovanje kot »poluradna« člana kraljeve družine. Takšen razvoj dogodkov bi po navedbah kraljevih krogov lahko ustvaril vtis obstoja dveh konkurenčnih dvorov ter zasenčil uradne dolžnosti kralja Karla, princa Williama in princese Catherine. Valižanska princ in princesa z veliko previdnostjo spremljata nov razvoj dogodkov, in se o vrnitvi Harryja ter Meghan javno ne izrekata.

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Camillin odnos do Susseških

Karel in Camilla sta pred kratkim na čaj v svoji rezidenci Highgrove povabila Harryja, Meghan, Archieja in Lilibet. William in Catherine se srečanja po teh navedbah zaradi že prej dogovorjenih obveznosti nista udeležila. Kljub temu viri blizu dvora, poudarjajo, da Camilline prijaznosti ne gre razumeti kot odpuščanje. Odnos med kraljico in Harryjem so dodatno obremenile njegove pretekle izjave, predvsem obtožbe iz njegovih spominov Rezerva in televizijskih intervjujev. Princ Harry je kraljico Camillo v svojih javnih nastopih opisoval kot nevarno osebo ter trdil, da je sodelovala z mediji, da bi po smrti princese Diane izboljšala svoj ugled.

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»Kraljica, ki je izjemno blizu Kate, utrjuje kraljevo odločenost, da postavi jasne meje za Harryja in Meghan. V družini še vedno vlada veliko nezadovoljstvo nad načinom, kako se kralj spopada s problemom Susseških,« trdi Lownie. Dodal je, da se v palači trenutno uporablja pristop počakaj in opazuj, saj želijo preveriti, ali je Harryju in Meghan mogoče znova zaupati.

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Odnos med kraljico in princeso

Medtem ko William in Catherine nove situacije javno ne komentirata, viri trdijo, da je odnos med Camillo in valižansko princeso v zadnjih letih postal posebej tesen. Njuno povezanost naj bi bilo mogoče opaziti na skupnih javnih dogodkih, kot so konjske dirke Royal Ascot in državne slovesnosti. V njunem tesnem krogu naj bi bila tudi družina Middleton. Camilla je po teh navedbah razvila topel odnos s princesino mamo Carole Middleton. Ali bodo Camillini domnevni pritiski na kralja ter stališče princa Williama vplivali na prihodnjo vlogo Harryja in Meghan v Veliki Britaniji, pa bo pokazal čas.