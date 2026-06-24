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MELANIA NEZADOVOLJNA S PRENOVO BELE HIŠE

Nove podrobnosti o zakonu Melanie in Donalda Trumpa, ločene spalnice in različni življenji v Beli hiši (VIDEO)

Nova knjiga razkriva domnevne podrobnosti o zasebnem življenju predsedniškega para v Beli hiši.
Donald in Melania Trump FOTO: Samir Hussein Via Reuters
Donald in Melania Trump FOTO: Samir Hussein Via Reuters
A. G.
 24. 6. 2026 | 15:50
2:11
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Zakonsko življenje ameriškega predsednika DonaldaTrumpa in prve dame Melanie Trump je ponovno v središču pozornosti po objavi novih podrobnosti v knjigi Menjava režima: V zakulisju imperialnega predsedovanja Donalda Trumpa​ avtorjev Maggie Haberman in Jonathana Swana. Po navedbah iz knjige Donald in Melania Trump že dalj časa uporabljata ločeni spalnici v Beli hiši. Predsednikova spalnica naj bi se nahajala v drugem nadstropju rezidence, v prostoru, ki je bil prvotno namenjen kot dnevna soba.

Avtorja trdita, da je Trump svoj zasebni prostor urejal osebno in veliko pozornosti posvečal podrobnostim. V knjigi je navedeno, da je včasih jemal predmete iz skupnih prostorov, ki jih je izbrala Melania, kljub pripombam osebja Bele hiše. Ena najbolj opaznih razlik med njunimi zasebnimi prostori naj bi bile barve in slog opreme. Medtem ko Melania daje prednost svetlim tonom in minimalističnemu videzu, je Donald Trump naklonjen temnejšim odtenkom in zlatim detajlom. Zakonca po navedbah avtorjev uporabljata tudi ločeni kopalnici.

Melania ni zadovoljna

Kot poroča OK Magazin, Melania Trump ni zadovoljna niti z deli in prenovo Bele hiše med drugim Trumpovim mandatom. Posebej jo motijo načrti za preureditev delov vzhodnega krila, kjer je bil prej njen pisarniški prostor. Navedeno je tudi, da prva dama velik del časa preživi zunaj Washingtona, najpogosteje v Trumpovem stolpu v New Yorku ali na posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer ji bolj ustreza mirnejše okolje.

To ni prvič, da so se v ameriških medijih pojavile trditve, da zakonca uporabljata ločeni spalnici. Podobne informacije so bile objavljene tudi med njunimi prejšnjimi bivanji na Floridi. Čeprav se Donald in Melania Trump redno skupaj pojavljata v javnosti, je nova knjiga ponovno sprožila ugibanja o njunem zasebnem življenju in odnosu za zaprtimi vrati Bele hiše, poroča nin.rs.

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Melania TrumpDonald TrumpBela hišaZDAprva dama ZDAknjigaMaggie Haberman in Jonathan Swan
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15:50
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MELANIA NEZADOVOLJNA S PRENOVO BELE HIŠE

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