Nove šokantne trditve o povezavi med Melanio Trump in Jeffreyjem Epsteinom: zvočni posnetek pretresel javnost

Nekdanja brazilska manekenka Amanda Ungaro je izrekla senzacionalno trditev, in sicer, da je bila aktualna prva dama ZDA nekoč spremljevalka Jeffreyja Epsteina in da naj bi prav prek razvpitega spolnega prestopnika spoznala prihodnjega ameriškega predsednika, piše portal Yahoo. Ungarova je te trditve podala v zvočnem posnetku, na katerem je svojega nekdanjega partnerja, manekenskega agenta in poznejšega predsedniškega odposlanca Paola Zampollija, obtožila laganja. Zampolli namreč že leta trdi, da je on tisti, ki je leta 1998 na neki zabavi seznanil Melanio in Donalda Trumpa.

Zgodba o tem, kako je tedaj še Melania Knauss, medtem, ko je delala kot ena izmed Zampollijevih manekenk v New Yorku spoznala bodočega moža, je danes splošno znana. Na to se je aprila odzvala tudi sama prva dama, ko je na nepričakovani novinarski konferenci obsodila, kot je dejala, zlonamerne in politično motivirane laži, ki jo povezujejo s pokojnim trgovcem z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. Vendar Ungarova, ki je z Zampollijem že več mesecev v ostrem sporu glede skrbništva nad sinom, v posnetku, objavljenem na družbenem omrežju X, izpodbija to različico dogodkov.

»Povejmo javnosti, da nikoli nisi bil ti tisti, ki je Melanio predstavil Trumpu. To je bil Jeffrey Epstein, ker je bila njegova spremljevalka. Tako je spoznala Donalda Trumpa,« trdi Ungarova v glasovnem sporočilu, poslanem prek aplikacije WhatsApp. Dodaja: »To vem, ker sem bila s teboj dvajset let in si mi vedno govoril, da tega nisi storil ti, ampak Jeffrey Epstein.« Portal Daily Beast je za komentar zaprosil Belo hišo in urad prve dame. Zampolli je za isti medij izjavil: »Mislim, da je sramotno, da si drzne reči kaj takega o naši čudoviti prvi dami. Iskreno me skrbi za njeno zdravje in menim, da res potrebuje terapijo.«

Zampolli trenutno opravlja funkcijo posebnega odposlanca za globalna partnerstva in je član upravnega odbora Kennedyjevega centra. Ungarova je bila stara 17 let, ko se je junija 2002 na letu iz Pariza v New York vkrcala na Epsteinovo zasebno letalo, znano kot Lolita Express. Z njo je bil njen tedanji agent, francoski iskalec talentov Jean-Luc Brunel, ki je prav tako novačil dekleta za Epsteina. Kmalu po prihodu v ZDA je začela razmerje s Paolom, s katerim sta se dolga leta gibala v istih družabnih krogih kot Trumpova. Večkrat so jih fotografirali skupaj na dogodkih v Mar-a-Lagu.

Lani je pritegnila veliko pozornosti, ko je Zampollija obtožila, da je izkoristil svoj vpliv v Washingtonu in med sporom glede skrbništva nad sinom izzval njeno aretacijo s strani ameriških priseljenskih oblasti. Zampolli in Ministrstvo za domovinsko varnost Združenih držav Amerike te obtožbe odločno zanikata. Najnovejša trditev, ki je bila sprva objavljena na omrežju X, nato pa izbrisana, je ponovno usmerila pozornost na primer Epstein. Ungarova namiguje, da je njen bivši mož ščitil Melanio in da je tudi ona po tem, ko je prejel pomemben položaj v administraciji, ščitila njega.

To je v neposrednem nasprotju z izjavami, ki jih je Melania Trump podala v začetku letošnjega leta: »Nisem Epsteinova žrtev. Jeffrey Epstein me ni predstavil Donaldu Trumpu. Svojega moža sem leta 1998 po naključju spoznala na zabavi v New Yorku. To prvo srečanje je podrobno opisano v moji knjigi Melania.« Dodala je še: »Jeffreyja Epsteina sem prvič srečala leta 2000 na dogodku, ki sva se ga skupaj udeležila z Donaldom. Pred tem ga nisem nikoli srečala in nisem imela nikakršnega vedenja o njegovih kaznivih dejanjih.«

Ni jasno, kaj je prvo damo spodbudilo k tej izjavi, ki je po mnenju opazovalcev presenetila celo samega predsednika. Približno v istem času so se kot odgovori na arhivirani profil Melanie Trump iz časa njenega prvega mandata v Beli hiši na spletu začele pojavljati objave Amande Ungaro. V njih je trdila, da Melanio osebno pozna, in grozila, da bo razkrila vse, kar ve. »Ve, da sem bila dvajset let priča zelo kompromitirajočim interakcijam,« je Ungarova aprila povedala za portal Courier, vendar podrobnosti ni razkrila.

Po dokumentih, ki jih je objavilo ameriško Ministrstvo za pravosodje, je nekdanji Epsteinov pomočnik FBI pod kazensko odgovornostjo zaradi krivega pričanja povedal, da naj bi prav Epstein predstavil Donalda Trumpa in Melanio Trump. Kljub temu Paolo Zampolli že vrsto let vztraja, da je za njuno srečanje zaslužen on, potem ko je Melanio angažiral za svojo manekensko agencijo v New Yorku.

»Tudi brez odvetnika bom prostovoljno pričal pred kongresom, ker imamo dovolj teh nesmislov,« je pred časom povedal za Daily Beast. Po njegovih besedah je takrat dejal: »Melania, spoznaj Donalda. Donald, spoznaj Melanio.« Nato naj bi zapustil mizo, ker je imel na dogodku približno 300 gostov. Zadnji posnetek je na platformi Substack prvotno objavil neodvisni novinar in avtor Anthony Andrews, ki je dejal, da so ga prosili, naj ga objavi in pri tem označi Zampollija.

Objava je bila pozneje odstranjena, Andrews pa je zapisal: »V ozadju se še naprej dogajajo nenavadne stvari. Kar je bilo objavljeno, je zdaj že v javnosti, vendar bom še naprej posredoval sporočila in ravnal v skladu z zahtevami, ki jih prejemam.« Zampolli je za Daily Beast pred tem povedal: »Moji odvetniki se s tem že ukvarjajo in sledila bo tožba.« Pozneje je trdil, da je večina obtožb, ki jih izreka Ungarova, ustvarjena z umetno inteligenco. Andrews mu je odgovoril: »To je spor, ki ga ne boš dobil. Imam veliko gradiva in zagotavljam ti, da ni bilo ustvarjeno z umetno inteligenco.«