Nove težave za dokumentarec Melania

Režiser Paul Thomas Anderson in skladatelj Jonny Greenwood nočeta biti v nobenem smislu povezana z novim dokumentarcem o prvi dami Združenih držav Amerike. Zaradi nepooblaščene uporabe glasbe iz njunega filma Fantomska nit sta javno zahtevala njeno takojšnjo odstranitev iz dokumentarnega filma, kar zanj predstavlja nov udarec. V skupni izjavi, ki jo je objavil Variety, sta avtorja navedla, da nista bila obveščena o uporabi njunega avtorskega dela v filmu Melania, katerega podpisuje režiser Brett Ratner.

»Izvedela sva, da je v dokumentarcu Melania uporabljen del glasbe iz filma Fantomska nit,« je v izjavi za medije sporočil Greenwoodov tiskovni predstavnik. »Čeprav Jonny Greenwood ni lastnik avtorskih pravic za tonski zapis, se z Universalom ni nihče posvetoval glede uporabe s strani tretje osebe, kar predstavlja kršitev njegove pogodbe kot skladatelja. Jonny in Paul Thomas Anderson sta zato zahtevala, da se glasba iz filma odstrani.«

Finančni spodrsljaj kljub velikemu proračunu

Zahteva je le najnovejša težava za delo, ki kljub pompozni napovedi ni navdušilo kritikov. Film, ki je obljubljal intimen vpogled v življenje prve dame, je po dveh koncih tedna prikazovanja v kinodvoranah zaslužil 13,35 milijona dolarjev. Čeprav je to za dokumentarni film solidna številka, je glede na izdatke porazna. Film Melania je namreč eden najdražjih dokumentarcev v zgodovini. Amazon MGM je za odkup filma in spremljajoče serije porabil vrtoglavih 40 milijonov dolarjev, dodatnih 35 milijonov je vložil v marketinško kampanjo. Ker kinodvorane obdržijo polovico prihodkov od vstopnic, je film trenutno v globokem minusu.

Politično laskanje?

Razsipnost studia Amazon MGM je sprožila ugibanja, da je celoten projekt pravzaprav poskus studia prikupiti se trenutni administraciji v Beli hiši. Neobičajno za hollywoodska merila je studio izdal celo posebno izjavo, v kateri je poskušal upravičiti rezultate drugega vikenda prikazovanja: »Kinotečna predstavitev filma Melania je ključen prvi korak, ki potrjuje našo celovito distribucijsko strategijo, gradi zavedanje, angažma in ustvarja zagon pred končno premiero filma na Prime Video,« je pojasnil Kevin Wilson, vodja distribucije pri Amazon MGM Studios.

Jonny Greenwood si je v zadnjih 25 letih ustvaril impresivno kariero kot filmski skladatelj, pogosto sodeluje prav z Andersonom, skupaj sta ustvarila filme, kot sta Tekla bo kri in Gopodar. Kritiki so njegovo delo pri filmu Fantomska nit opisovali kot navdihujoče, polno hrepenenja in tesnobe, z jasnim vzdušjem filmov Hitchcocka iz 50. let, vzdušjem, s katerim avtorji očitno ne želijo povezovati Melanie Trump.