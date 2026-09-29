Nove težave za kralja Karla: vojvodinji za ekskluzivne spomine ponujajo milijone

Medtem ko se britanska kraljeva družina še vedno spopada s posledicami hudih obtožb, ki jih je v svojih spominih razkril brat princese Diane, grof Charles Spencer, dvoru grozi nov, potencialno uničujoč medijski udarec. Nekdanja žena osramočenega bivšega princa Andrewa, Sarah Ferguson, je tik pred podpisom donosne pogodbe v sedemmestnem znesku za objavo eksplozivne avtobiografije. Po navedbah virov iz ameriških založniških krogov 66-letno Sarah Ferguson od sklenitve posla z vodilnimi založbami, ki so se spustile v pravo tekmovanje s ponudbami, loči le še nekaj dni, poroča The Sun.

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Pripravljen je že podroben načrt knjige po poglavjih, v njem pa naj bi bile obsežne opombe o najbolj občutljivih temah: njenemu nekdanjemu možu Andrewu Mountbatten-Windsorju, obsojenem pedofilu in spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, pa tudi o kralju Karlu in obiskih princa Harryja ter Meghan Markle. Za nekdanjo vojvodinjo Yorško naj bi bila knjiga dvojna rešitev: finančna in tudi prizadevanje za izboljšanje ugleda. Potem ko ji je kralj zaradi novih podrobnosti iz Epsteinovih dosjejev oktobra lani odvzel naslov vojvodinje, sta morala Ferguson in Andrew februarja zapustiti tudi kraljevo rezidenco Royal Lodge v Windsorju. Hkrati je bilo zaprtih šest z njo povezanih podjetij, kar je znova poglobilo njene dolgotrajne finančne težave.

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»Sarah želi razjasniti vse nejasnosti in zaslužiti denar, da bi rešila nakopičene težave. V Ameriki je potekal pravi boj za pravice do njene knjige, pogodba pa je tik pred sklenitvijo. Fergie še vedno upa, da ji lahko javnost odpusti in jo ponovno sprejme,« je razkril vir. Eden ključnih razlogov za pisanje spominov naj bi bila njena želja, da končno odgovori na vprašanja o dolgoletnem prijateljstvu z Jeffreyjem Epsteinom. Čeprav je bil Epstein že leta 2008 obsojen zaradi spolnih kaznivih dejanj, so lani objavljeni dokumenti ameriškega pravosodnega ministrstva razkrili, da ga je Fergusonova v pismih nagovarjala kot izjemnega prijatelja in ga neposredno prosila za finančno pomoč pri pokrivanju dolgov, najemnine in življenjskih stroškov.

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Zaradi teh povezav je ameriški kongresnik Suhas Subramanyam nedavno zahteval tudi njeno pričanje, čeprav proti njej ni nobenih indicev o kriminalnih dejanjih. Po drugi strani je njen nekdanji mož Andrew, ki so mu že prej odvzeli vse vojaške in kraljeve nazive, še vedno predmet policijske preiskave zaradi suma zlorabe javne funkcije in povezav s pokojnim financerjem. Čeprav je v preteklosti že izdala dve avtobiografiji, leta 1996 in 2011, ter dosegla uspeh tudi z otroškimi knjigami o helikopterju Budgieju, bi lahko bili novi spomini njeno najbolj kontroverzno delo doslej.

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Viri, ki so blizu nekdanje vojvodinje, pa pravijo, da nima namena napisati knjige, ki bi bila zgolj maščevalno razkrivanje vsega in bi z njo namerno škodovanje monarhiji. Po besedah njenih sodelavcev je njen glavni cilj predstaviti svojo plat zgodbe o preživetju v senci kraljeve družine in poskusiti očistiti svoje ime. Na dvoru, ki že mesece rešuje številne težave, povezane z ugledom, pa so že samo napoved novih spominov sprejeli z veliko zaskrbljenostjo.