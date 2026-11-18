Britanski kralj Karel in njegova žena Camilla sta, potem ko je Amazon MGM Studios objavil, da bo igralec prevzel vlogo agenta 007, pozdravila izbiro Roberta Pattinsona za novega Jamesa Bonda, piše Hello. S tem se je končalo dolgotrajno iskanje novega Bonda, ki so ga spremljala ugibanja o tem, kdo bo upodobil slavnega britanskega vohuna. V objavi kraljevega para na omrežju X, opremljeni s fotografijo Pattinsona v obleki s pištolo, je tudi pozdravno sporočilo: »Dobrodošli v tajni službi njegovega veličanstva, gospod Bond,« sta zapisala.

Britanska kraljeva družina je že desetletja povezana s filmi o Bondu, kraljica Elizabeta se je srečala z več igralci, ki so upodobili to vlogo. Seana Conneryja je spoznala na premieri filma Samo dvakrat se živi, srečala pa se je tudi s Piercem Brosnanom in Danielom Craigom. V osemdesetih letih se je skupaj s takrat še princem Charlesom udeležila številnih filmskih premier. Na te so prihajali tudi drugi člani kraljeve družine: princesa Diana ter princa William in Harry, ki sta se leta 2008 udeležila premiere filma Kvantum sočutja, kjer sta spoznala Craiga. William, Kate Middleton, Karel in Camilla so si leta 2021 skupaj ogledali premiero filma Ni časa za smrt.

Eno najbolj odmevnih srečanj Bonda in kraljeve družine se je zgodil na otvoritvi olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Craig je v zabavnem videu režiserja Dannyja Boyla spremljal kraljico Elizabeto, ki je po predlogu svoje svetovalke Angele Kelly privolila v sodelovanje. »Seveda moram nekaj povedati. Navsezadnje me prihaja rešit,« naj bi rekla kraljica Elizabeta. Kellyjeva je povedala, da je kraljica izbrala nagovor »Dober večer, gospod Bond« namesto »Dober večer, James«. Svetovalka je nato novico sporočila režiserju Boylu. »Mislim, da je skoraj padel s stola, ko je slišal, da je bil edini kraljičin pogoj ta, da lahko izgovori tisti legendarni stavek,« je povedala Kellyjeva.