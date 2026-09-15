Novi zapleti za Harryja in Meghan: po samo dveh dneh sta morala otroka umakniti iz šole

Princ Harry in Meghan Markle sta otroka princa Archieja in princeso Lilibet po samo dveh dneh umaknila iz nove šole v Veliki Britaniji. Kot sta pojasnila, sta odločitev sprejela po pogovoru z družinsko varnostno ekipo. Sedemletni Archie in petletna Lilibet sta odraščala v Združenih državah Amerike, pred nekaj dnevi pa sta se skupaj s staršema preselila v Veliko Britanijo. Čeprav naj bi se hitro vključila v novo okolje in uživala v novi šoli, sta Harry in Meghan ugotovila, da obstoječa varnostna ureditev ni izvedljiva. »Po pogovoru z družinsko varnostno ekipo o praktičnih vidikih trenutne ureditve je bilo odločeno, da otroka zamenjata šolo,« je sporočil tiskovni predstavnik družine Susseks, poroča Daily Mail. Ob tem je poudaril, da odločitev nima nobene zveze s samo šolo.

»Starša sta še vedno izjemno hvaležna vsem učiteljem in zaposlenim za ljubezen, skrb in trud, ki so jih izkazali njuni družini. Te odločitve nikakor ne gre razumeti kot oceno kakovosti šole ali izjemne skrbi, ki sta je bila otroka tam deležna.« Vir, ki je blizu paru, je za Hello razkril, da je največjo težavo predstavljala organizacija varnega prihoda otrok v šolo in njunega povratka domov. »Res je škoda, saj sta bila nad šolo, otroki in njihovimi starši navdušena. V vseh pogledih je bila popolna zanju, otroka sta tam resnično uživala. Zelo sta si želela, da bi vse skupaj uspelo, vendar sta morala sprejeti težko odločitev, kajti varnostna ekipa ni mogla organizirati prihoda v šolo na način, ki bi bil dovolj varen.«

Archie in Lilibet vendarle ne bosta dolgo brez šole. Po poročanju medijev sta že obiskala drugo šolo v okolici, Harryja pa so opazili, ko je Lilibet pomagal pri vključevanju v nov razred. Harry in Meghan naj bi bila že vključena tudi v skupine staršev na WhatsAppu. Vse to se dogaja v času, ko se ponovno razpravlja o enem od vprašanj, zaradi katerih Harry že več let bije pravno bitko z britanskimi oblastmi: o policijskem varovanju njega in njegove družine. Princ je samodejno pravico do policijskega varovanja, ki ga financira država, potem ko sta se z Meghan leta 2020 umaknila iz vlog aktivnih članov kraljeve družine in se preselila v Kalifornijo, izgubil.

Nato je vodil več pravnih bitk in zatrjeval, da se brez ustreznega varovanja v domovini skupaj z družino ne počuti varno. Zdaj, ko se je družina vrnila živet na Otok, bi se položaj lahko ponovno spremenil. ITV News poroča, da bo odbor RAVEC, ki odloča o varnostnem varovanju vidnih članov kraljeve družine in politikov, opravil popolnoma novo oceno Harryjevih varnostnih potreb. Ocena naj bi vključevala tudi Meghan, kar bi bila prva celovita analiza tveganj, ki jim je izpostavljena, odkar je par leta 2020 zapustil kraljeve dolžnosti. Harry že več let vztraja, da potrebuje policijsko zaščito, saj je sin britanskega monarha, peti v vrsti za britanski prestol in nekdanji pripadnik britanske vojske, ki je dvakrat služil v Afganistanu.

Susseksova sicer za zasebno varovanje namenjata milijone, vendar zasebni varnostniki v Veliki Britaniji nimajo enakih pooblastil kot policija. Prav vprašanje varnosti naj bi bilo po trenutno dostopnih informacijah odločilno tudi pri izbiri šole za Archieja in Lilibet. Obenem naj bi ju presenetilo tudi pismo kralja Karla, v katerem je pojasnjen njun status. Ob vrnitvi para v Harryjevo domovino so se namreč v javnosti pojavljala številna vprašanja glede njune nove vloge. Kralj Karel III. je s pismom jasno razjasnil njun status: vrnitev ne pomeni tudi vrnitve v kraljeve službene vloge.

V pismu je poudarjeno, da Harry in Meghan ostajata nedelujoča člana kraljeve družine. Še vedno nosita naziva vojvoda in vojvodinja Susseška, vendar ne uporabljata nazivov njegova oziroma njena kraljeva visokost (HRH). Ta ne smeta uporabljati pri svojih javnih dejavnostih. Karel III. je obenem jasno ločil njuno zasebno življenje od uradnega delovanja kraljeve družine. Njuno dobrodelno delo in druge dejavnosti ostajajo njune zasebne zadeve in ne predstavljajo delovanja v imenu monarhije. Tudi njuna pisarna deluje ločeno od kraljevega gospodinjstva.