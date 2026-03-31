Novinarko pred kamerami dvignila in jo silovito zalučala ob tla: »To bi se lahko končalo zelo slabo« (VIDEO)

Gledalci so zgroženo opazovali trenutek, ko je profesionalna rokoborka med javljanjem v živo na tla podrla novinarko Abby Hornacek. Čeprav se je nevaren podvig končal brez poškodb, so strokovnjaki in javnost opozorili, da bi se lahko zgodila katastrofa. Novinarka mreže Fox News se je odločila, da ji bo olimpijka Kennedy Blades v živo prikazala rokoborsko tehniko »suplex«. Na posnetku je videti, kako športnica dvigne novinarko, jo obrne v zraku in z njo silovito udari ob tla. Kljub glasnemu poku ob udarcu je Abby Hornacek takoj vstala in dogodek označila za »izjemen«. Kasneje je na družbenem omrežju X zapisala: »Danes me je olimpijka vrgla na tla, kar je bilo precej kul.«

Vendar nad videnim niso bili vsi navdušeni. Voditelj Ben Leo je na GB News dejanje označil za povsem nesmiselno in nevarno. Izpostavil je, da se je novinarki ob padcu razbil mikrofon, ter dodal: »Ti idiot. Za vse življenje bi jo lahko ohromila.« Poudaril je še, da so takšni meti izjemno tvegani, če oseba ne ve, kako varno pasti, saj so se nekateri rokoborci pri podobnih gibih trajno poškodovali. Tudi gostje v studiu so bili kritični in so dogodek opisali kot »bizaren« ter »neumen z obeh strani«. Menijo, da se novinarka verjetno sploh ni zavedala, kako veliko nevarnost predstavlja takšna demonstracija. Podobno so se odzvali uporabniki družbenih omrežij, ki so podvig označili za nepotreben in tvegan za neizkušeno osebo. Eden izmed komentatorjev je zapisal: »To bi se lahko končalo zelo slabo. Povsem nepotreben nastop,« medtem ko je drugi dodal: »Upam, da ima voditeljica dobro zavarovanje.«