Znova zaljubljeni Thomas Markle: »Sovražniki bodo vedno sovražili.«

Odtujeni oče Meghan Markle, žene britanskega princa Harryja, je ponovno našel ljubezen. 81-letni Thomas Markle je namreč v zvezi s 46-letno medicinsko sestro Rio Canedo, ki jo je spoznal med okrevanjem po operaciji in ki mu je, kot pravi, rešila življenje. Lani se je preselil na Filipine, decembra pa je pristal na operacijski mizi zaradi krvnega strdka v stopalu. Stanje je bilo tako resno, da so mu morali zdravniki amputirati nogo. Po štirih dneh na intenzivni negi je sledilo dolgo okrevanje v bolnišnici in rehabilitacijskem centru, kjer je spoznal Rio, 35 let mlajšo partnerico, poroča Daily Mail. Že leta 2022 je doživel hudo možgansko kap, po kateri je prestajal zahtevno rehabilitacijo, pred tem pa je doživel tudi dva srčna infarkta.

Kljub vsemu danes trdi, da je ponovno našel srečo, in se besedami, da bodo sovražniki vedno sovražili odziva na negativne komentarje na družbenih omrežjih. V pogovoru za Daily Mail je poudaril, da mu je Rio po dolgem obdobju, ko se je počutil osamljenega in zapostavljenega, prinesla mir in zadovoljstvo. »Vem, da bodo nekateri ljudje rekli kaj bolečega, vendar mi je vseeno. O tem želim govoriti, ker nikoli nisem mislil, da bom še kdaj srečen. Želim, da ljudje vedo, da nikoli nisi prestar za mir in ljubezen. Na svetu se dogaja veliko negativnih stvari, in če lahko moja zgodba vsaj eni osebi prinese malo upanja, sem srečen. Sovražniki bodo vedno sovražili, a iskreno, mi je vseeno. Življenje je za življenje. V življenju ni nič pomembnejšega od ljubezni,« je dejal.