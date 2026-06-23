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NEKAJ JE V ZRAKU

Novo poglavje za Adel: povratek v London

Dve leti po tem, ko je napovedala daljši premor od glasbene industrije, naj bi zvezdnica začela ustvarjati nove pesmi.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 23. 6. 2026 | 09:00
3:27
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Pevko Adele so opazili v njenem rodnem Londonu, kar je takoj sprožilo ugibanja o velikem povratku na glasbeno sceno, saj sicer živi v Los Angelesu. Glasbenica, ki se je rodila in odraščala v prestolnici Velike Britanije, se je na Otok vrnila zaradi ustvarjanja novega glasbenega materiala. Svoj zadnji album, 30, je izdala leta 2021. Na njem so bili uspešnice, kot je Easy On Me. Album je bil posvečen ločitvenemu procesu od Simona Koneckega in ji je prinesel pohvale tako kritikov kot občinstva, piše britanski The Mirror.

Po poročanju tamkajšnjih medijev, Adele trenutno aktivno dela v studiu, dodatna ugibanja o morebitnih sodelovanjih pa so spodbudili tudi drugi glasbeniki, ki so jih opazili v bližini. Prejšnji teden naj bi bil pred studiem denimo opažen pevec in tekstopisec,  frontman skupine Bon Iver Justin Vernon. Adele naj bi za snemanje izbrala znameniti Church Studios, kjer so ustvarjali tudi Bob Dylan, Annie Lennox in Depeche Mode. Vir blizu pevke je za britanske medije povedal, da je njen obisk Londona izključno poslovne narave. »Adele bo v Londonu ostala najmanj dva tedna, kjer piše in snema novo glasbo. Prejšnji teden je redno prihajala v studio in se bo tja vračala tudi v prihodnjih dneh, pri tem pa se skuša izogibati pozornosti javnosti.«

Po navedbah istega vira se v izbranem studiu počuti varno in sproščeno, zato se ji je zdelo smiselno snemati v Londonu namesto  in ne v Los Angelesu, kamor se je preselila pred več kot desetletjem. Bližnji naj bi jo spodbujali, da se ponovno poveže s svojimi koreninami. Menijo, da bi ji vrnitev v rodno mesto lahko prinesla nov ustvarjalni navdih in drugačen glasbeni izraz od tistega, ki je zaznamoval njen zadnji album. Navedbe predstavljajo odmik od njenih izjav iz leta 2024. Med svojo zelo uspešno turnejo Vikendi z Adele (Weekends with Adele) v Las Vegasu, ki se je zaključila novembra 2024, je pevka večkrat poudarila, da si želi daljšega premora. Avgusta 2024 je med nastopom v Münchnu občinstvu dejala, da bo za zelo dolgo časa stopila iz javnosti in se posvetila zasebnemu življenju.

Takrat je oboževalcem povedala: »Trenutno nimam nobenih načrtov za novo glasbo. Po vsem tem si želim dolg odmor in nekaj časa raziskovati druge ustvarjalne projekte.« Kljub napovedanemu premoru so se govorice o njenem povratku začele širiti že v začetku leta 2026. Po neuradnih informacijah bi lahko novi album izšel še letos, nekateri viri namigujejo, da bo vseboval vplive evropskega popa in house glasbe. Poleg tega se vse glasneje govori o morebitni stadionski turneji leta 2026 in celo o možnosti nastopa med polčasom finala Super Bowl. Adele je sicer znana po dolgih premorih med albumi. Album 30 je izšel šest let po njegovem predhodniku, 25. V preteklosti se je že večkrat umaknila iz javnosti, med drugim zaradi operacije glasilk leta 2011 in rojstva sina leta 2012. Čeprav uradne potrditve novega albuma še ni, se zdi, da oboževalcem tokrat ne bo treba čakati tako dolgo, kot bi pričakovali.

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