PO BURNEM OBODBJU

Novo poglavje za princa Williama in Kate Middleton

Po več mesecih priprav sta se princ William in Kate Middleton preselila v Forest Lodge.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 3. 11. 2025 | 13:25
 3. 11. 2025 | 13:41
2:59
Par, ki bo nasledil britanski prestol: princ William in Kate Middleton je skupaj z otroki uradno začel novo življenjsko poglavje.

Po poročanju britanskih medijev je družina zapustila kočo Adelaide in se preselila v Forest Lodge, zgodovinsko stavbo iz 18. stoletja, ki stoji, tako kot njen prejšnji dom, v Velikem Windsor parku.

Do selitve je prišlo ravno v času, ko je Williamov oče, kralj Karel III., odredil deložacijo svojega mlajšega brata Andrewa iz rezidence Royal Lodge.

Po navedbah Daily Maila se je družina Wales želela vseliti v nov dom z osmimi spalnicami med šolskimi počitnicami še pred kresno nočjo, ki jo v spomin na neuspešno smodniško zaroto iz leta 1605, ko je skupina zarotnikov poskušala razstreliti angleški parlament, ubiti kralja Jakoba I. in v pretežno protestantski Angliji obnoviti katoliško oblast, na Otoku z ognjemeti in kresovi obeležujejo 5. novembra.

Oba želita svojim otrokom, princu Georgeu, princesi Charlotte in princu Louisu, po težkem obdobju, ki ga je med drugim zaznamovala mamina bolezen, omogočiti nov začetek.

Čeprav sta sprva načrtovala daljše bivanje v koči Adelaide, se je v tem obdobju zvrstilo nekaj težkih dogodkov: smrt kraljice Elizabete II., dokumentarna serija Harryja in Meghan na Netflixu in diagnozi raka kralja Karla ter Kate Middleton.

Selitev se je zgodila le nekaj dni pred Williamovim odhodom v Rio de Janeiro na podelitev nagrad Earthshot.

Vir blizu para je povedal:

»Prejšnji dom žal nosi težke spomine. Družina je zaradi selitve zelo srečna in se veseli novega začetka.«

Poleg Forest Lodgea imata William in Kate še stanovanje v palači Kensington ter rezidenco Anmer Hall na posestvu Sandringham.

Edina slabost novega doma je, da je eden od sosedov Williamov stric Andrew. Royal Lodge je od Forest Lodgea oddaljen le 2,2 kilometra, vendar naj bi se po odredbi kralja Andrewa in njegove nekdanje žena Sarah Ferguson izselila do novega leta.

FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters

Sredi minulega tedna je kralj zaradi povezav z Epsteinom uradno odvzel vse Andrewove nazive, zato bo slednji odslej znan kot Andrew Mountbatten-Windsor.

Za 65-letnega člana kraljeve družine, ki so mu bile vse življenje prihranjene težave običajnih britanskih državljanov, sprememba pomeni drastičen padec iz milosti in konec njegove javne vloge v monarhiji.

Andrew naj bi se preselil v zasebno rezidenco na kraljevem posestvu Sandringham v Norfolku, pri čemer bo stroške selitve stroške pokril sam kralj.

William in Kate naj bi popolnoma podpirala kraljevo odločitev, viri celo trdijo, da je William že dalj časa menil, da so odločni ukrepi proti stricu za ohranitev ugleda družine nujni.

Po navedbah Daily Beasta je bil prav princ gonilna sila celotne operacije, povezane z Andrewom.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
RAZVRAT V PETZVEZDIČNEM HOTELU

Kraljevski škandal stoletja, princ Andrew naj bi na Tajskem naročil 40 prostitutk

Škandal ima zdaj resne posledice.
2. 11. 2025 | 15:25
Bulvar  |  Tuji trači
VSE ZAMAN

Izigrana Kate Middleton: po vseh letih, ko se je trudila za ugled kraljeve družine …

Kate Middleton naj bi bila pretresena zaradi dejanj princa Andrewa.
30. 10. 2025 | 09:00

Več iz teme

princ Williamkraljeva družinaKate Middletonselitev
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
