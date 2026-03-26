  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOV PROJEKT

Novo poglavje zakoncev Susseks: ne boste verjeli, kaj bosta počela

Pri projektu bosta sodelovala z ustvarjalci priljubljene serije.
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
M. Fl.
 26. 3. 2026 | 09:59
3:14
A+A-

Princ Harry in Meghan Markle se očitno še ne poslavljata od Hollywooda. Njuno sodelovanje z Netflixom se nadaljuje, tokrat razvijata dramsko serijo, katere osrednja tema bo polo. Serijo bosta izvršno producirala v okviru dogovora s ponudnikom pretočnih vsebin, projekt pa je nastal v sodelovanju dveh produkcijskih hiš: njune Archewell Productions in Fake Empire, za katero stojita ustvarjalca Josh Schwartz in Stephanie Savage, znana po nadaljevanki Opravljivka. Meghan in Harry sta leta 2024 producirala dokumentarno serijo Polo, tokrat se iste tematike lotevata v igrani obliki, piše Hello magazine.

Scenarij za novo dramsko delo podpisuje Francisca X. Hu, znana po sodelovanju z ekipo serije Dinastija. Za zdaj še neimenovani projekt bo drama, osredotočena na zapletene odnose med dvema nasprotujočima si ekipama in družinama, ki ju vodita. Dogajanje bo postavljeno v elitno konjeniško mesto Wellington. Domneva se, da projekt izhaja iz omenjenega dokumentarca Polo, ki je spremljal ekipe ter v tekmovanje vključene družine na odprtem tekmovanju Združenih držav v polu v Wellingtonu. Dokumentarna serija, ki je bila projekt princa Harryja, strastnega igralca pola z mnogimi prijatelji v tem športu, ni dosegla velike gledanosti in je trajala le eno sezono. Nova nadaljevanka naj bi razširila pogled na ta elitni šport kraljev tudi zunaj kroga bogatih lastnikov in igralcev.

Nadaljevanje sodelovanja pod novimi pogoji

Drama o polu je eden izmed več projektov, ki jih v okviru svojega dogovora princ Harry in Meghan Markle razvijata za Netflix.  Ta je bil prej ekskluziven, zdaj pa je tako imenovanega first-look tipa,  kar pomeni, da ima platforma pravico do prvega vpogleda v njune projekte, ne pa tudi obveznosti produkcije. V okviru novega dogovora Archewell Productions ustvarja tudi film Datum poroke (The Wedding Date), za katerega je kot scenaristka angažirana Tracy Oliver, ter na filmski adaptaciji romana Počakaj me pri jezeru (Meet Me at the Lake), za katerega še iščejo režiserja. Vojvoda in vojvodinja Susseks tako, čeprav se je nedavno veliko govorilo o morebitnem razhodu z Netflixom, nadaljujeta delo na svojih projektih.

Platforma je prenehala vlagati v Meghanino življenjsko blagovno znamko As Ever in je odpovedala nadaljnje snemanje novih sezon njene dokumentarne serije Z ljubeznijo, Meghan. »Še vedno sodelujemo z njima. Z njima razvijamo filme. Imamo odličen dokumentarni projekt. Na televizijskem in filmskem področju razvijata nove stvari. Pogodbe se nenehno sklepajo in iztekajo, veliko jih ne podaljšamo, vendar to ne pritegne toliko medijske pozornosti. Tukaj ni nobene senzacionalne zgodbe,« je povedala Bela Bajaria, glavna direktorica za vsebine pri Netflixu, in zavrnila govorice, da z njima ne sodelujejo več. Kljub vsemu ostaja njun najuspešnejši projekt še vedno prva skupna produkcija: dokumentarna serija Harry & Meghan iz leta 2022, ki je dosegla najuspešnejši debi dokumentarne serije na tej platformi.

Več iz teme

princ HarryNetflixMeghan Markledokumentarecdokumentarni filmfilm
NOV PROJEKT

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki