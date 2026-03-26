Novo poglavje zakoncev Susseks: ne boste verjeli, kaj bosta počela

Princ Harry in Meghan Markle se očitno še ne poslavljata od Hollywooda. Njuno sodelovanje z Netflixom se nadaljuje, tokrat razvijata dramsko serijo, katere osrednja tema bo polo. Serijo bosta izvršno producirala v okviru dogovora s ponudnikom pretočnih vsebin, projekt pa je nastal v sodelovanju dveh produkcijskih hiš: njune Archewell Productions in Fake Empire, za katero stojita ustvarjalca Josh Schwartz in Stephanie Savage, znana po nadaljevanki Opravljivka. Meghan in Harry sta leta 2024 producirala dokumentarno serijo Polo, tokrat se iste tematike lotevata v igrani obliki, piše Hello magazine.

Scenarij za novo dramsko delo podpisuje Francisca X. Hu, znana po sodelovanju z ekipo serije Dinastija. Za zdaj še neimenovani projekt bo drama, osredotočena na zapletene odnose med dvema nasprotujočima si ekipama in družinama, ki ju vodita. Dogajanje bo postavljeno v elitno konjeniško mesto Wellington. Domneva se, da projekt izhaja iz omenjenega dokumentarca Polo, ki je spremljal ekipe ter v tekmovanje vključene družine na odprtem tekmovanju Združenih držav v polu v Wellingtonu. Dokumentarna serija, ki je bila projekt princa Harryja, strastnega igralca pola z mnogimi prijatelji v tem športu, ni dosegla velike gledanosti in je trajala le eno sezono. Nova nadaljevanka naj bi razširila pogled na ta elitni šport kraljev tudi zunaj kroga bogatih lastnikov in igralcev.

Nadaljevanje sodelovanja pod novimi pogoji

Drama o polu je eden izmed več projektov, ki jih v okviru svojega dogovora princ Harry in Meghan Markle razvijata za Netflix. Ta je bil prej ekskluziven, zdaj pa je tako imenovanega first-look tipa, kar pomeni, da ima platforma pravico do prvega vpogleda v njune projekte, ne pa tudi obveznosti produkcije. V okviru novega dogovora Archewell Productions ustvarja tudi film Datum poroke (The Wedding Date), za katerega je kot scenaristka angažirana Tracy Oliver, ter na filmski adaptaciji romana Počakaj me pri jezeru (Meet Me at the Lake), za katerega še iščejo režiserja. Vojvoda in vojvodinja Susseks tako, čeprav se je nedavno veliko govorilo o morebitnem razhodu z Netflixom, nadaljujeta delo na svojih projektih.

Platforma je prenehala vlagati v Meghanino življenjsko blagovno znamko As Ever in je odpovedala nadaljnje snemanje novih sezon njene dokumentarne serije Z ljubeznijo, Meghan. »Še vedno sodelujemo z njima. Z njima razvijamo filme. Imamo odličen dokumentarni projekt. Na televizijskem in filmskem področju razvijata nove stvari. Pogodbe se nenehno sklepajo in iztekajo, veliko jih ne podaljšamo, vendar to ne pritegne toliko medijske pozornosti. Tukaj ni nobene senzacionalne zgodbe,« je povedala Bela Bajaria, glavna direktorica za vsebine pri Netflixu, in zavrnila govorice, da z njima ne sodelujejo več. Kljub vsemu ostaja njun najuspešnejši projekt še vedno prva skupna produkcija: dokumentarna serija Harry & Meghan iz leta 2022, ki je dosegla najuspešnejši debi dokumentarne serije na tej platformi.