OKRNJEN UGLED

»Oba sta v zaporu!« Zakaj nihče noče sodelovati z Blake Lively

Zvezdnika filmske uspešnice sta se po mesecih medsebojnih obtožb in javnega obračunavanja uspela izogniti sodnemu procesu.
M. Fl.
 17. 5. 2026 | 10:21
Zvezdnikoma filmske uspešnice Konča se z nama, se je po mesecih medsebojnih obtožb in javnega obračunavanja uspelo izogniti sodnemu procesu zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja, vendar ju v Hollywoodu očitno čaka veliko težja bitka, boj za ugled in kariero. Po besedah hollywoodskih agentov, producentov in vodilnih ljudi filmskih studiev je škoda za njun ugled ogromna, posledice pa občuti tudi mož Blake Lively, igralec Ryan Reynolds, katerega projekti naj bi bili začasno ustavljeni.

Film je, čeprav je bil posnet z razmeroma skromnim proračunom (okoli 23 milijonov evrov) po svetu zaslužil približno 324 milijonov evrov. Toda uspeh v kinih ni preprečil hudih posledic zakulisnih sporov. »Oba sta končala v zaporu. Karierno gledano,« je za Hollywood Reporter izjavil eden od vodilnih ljudi filmskega studia. S tem naj bi se strinjali številni agenti, producenti in direktorji castinga.

Ostri interni komentarji

Pravna bitka je razkrila tudi interna elektronska sporočila studia Sony, v katerih naj bi bili vodilni do igralke izjemno kritični. Ena od producentk naj bi Blake Lively, potem ko je igralka zagrozila z odhodom iz projekta, če ne bodo izpolnili njenih zahtev, označila za pravo teroristko. Šef studia Sony Motion Pictures naj bi v enem od sporočil zapisal, da je igralka neverjetno naivna ter dodal, da morda dolgo časa ne bo več dobila pomembne vloge.

Po ocenah poznavalcev je ugled Blake Lively močno omajan. Eden od producentov meni, da bi se morala za nekaj časa umakniti iz javnosti in zelo previdno izbrati naslednjo vlogo. Pred škandalom naj bi Blake Lively za posamezen film prejela tudi do 11 milijonov evrov honorarja. Danes naj bi bila njena vrednost po ocenah hollywoodskih poznavalcev precej nižja, približno 2,7 milijona evrov na film. V sodnih dokumentih naj bi igralka celo trdila, da jo je domnevna kampanja blatenja stala več kot 92 milijonov evrov.

Baldoni naj bi imel še večje težave

Poznavalci industrije menijo, da igralca in režiserja Justina Baldonija čaka še težja pot. »Ob obtožbah o neprimernem in nevarnem delovnem okolju si je težko predstavljati, da bi danes sploh lahko sestavil igralsko ekipo,« je dejal eden od direktorjev studia. Drugi dodaja, da bi Baldoni morda lahko sam financiral svoje projekte, vendar ga trenutno skoraj nihče ne želi zaposliti.

Znana direktorica castinga Jen Rudin poudarja, da se Hollywood danes veliko bolj izogiba problematičnim produkcijam: »Z vsakim človekom, ki ga najamemo, prevzemamo določeno tveganje. Vsi si želimo delati z dobrimi in prijaznimi ljudmi, tako na snemalnem prizorišču kot zunaj njega.«

Posledice čuti tudi Ryan Reynolds

Kolateralna žrtev celotnega škandala naj bi postal Ryan Reynolds. Zaradi vpletenosti v protitožbo Justina Baldonija naj bi studio Apple več mesecev okleval glede premiere njegove nove akcijske komedije Mayday. Čeprav mu prihodnji projekti, povezani z vlogo Deadpoola, lahko pomagajo popraviti javno podobo, nekateri agenti opozarjajo, da bi lahko eden najbolje plačanih hollywoodskih igralcev v prihodnje prejemal nižje honorarje. Po mnenju nekaterih bi moral Reynolds posneti manj ambiciozen in bolj sproščen projekt, s katerim bi občinstvu znova pokazal svojo bolj pristno in zabavno plat.

Bulvar  |  Tuji trači
SODNI PREOBRAT

Blake Lively in Justin Baldoni na sodišču: od 13 obtožb ostale le tri

Sodnik je zavrgel večino očitkov, sojenje pa se bo osredotočilo na kršenje pogodbe in maščevanje.
7. 4. 2026 | 05:25
Bulvar  |  Tuji trači
OGLASILA SE JE IZ BOLNIŠNICE

Avtorica uspešnice, po kateri je nastal kontroverzni film, se zdravi za rakom

Že konec lanskega leta je nakazala, da ima z zdravjem resne težave.
14. 1. 2026 | 13:25

10:10
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV KMETIJA

Je razkol med Žanom in Urško zakuhala mama dvojčkov? »To je ponaredek«, še preden je dobro pogledala sliko ultrazvoka

Vzdušje na Kmetiji postaja vse bolj napeto, saj se tekmovanje približuje odločilni fazi. Polfinalisti so tik pred velikim zaključkom deležni nepričakovanih obiskov svojih najbližjih, ki v hišo prinesejo val čustev, presenečenj in tudi nekaj neprijetnih resnic iz zunanjega sveta.
17. 5. 2026 | 10:10
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Legendarni Daniel Popović: Moje pesmi kradejo svetovne zvezde

Pevec, ki se ga še danes večina spomni po skladbi Džuli, še spremlja Evrovizijo in bi tudi nastopil, a starejših, izkušenih glasbenikov ne cenijo, pravi. Glasba bi morala združevati ljudi, ne jih razdvajati, pove 70-letnik, ki snema nov album.
Roman Turnšek17. 5. 2026 | 10:00
09:46
Novice  |  Svet
EBOLA

Svetovna zdravstvena organizacija razglasila predstopnjo nove pandemije

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo.
17. 5. 2026 | 09:46
09:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELITEV PREMOŽENJA

Po umoru žene in mame Sabine bi Tomaž mladoletnim otrokom vzel še premoženje

Čeprav je Tomaž Arklinič zaradi sodelovanja pri umoru žene Sabine pravnomočno obsojen na 30 let zapora, na sodišču še vedno potekajo novi postopki.
17. 5. 2026 | 09:21
09:13
Novice  |  Nedeljske novice
MED RJUHAMI

Spolne navade Slovencev: enkrat na teden, še raje prek telefona

Povprečna Slovenec in Slovenka nista niti pretirano razuzdana niti zadržana. Mladi seksajo manj, kot so njihovi starši, več pa sekstajo, več je težav z orgazmom.
Tina Horvat17. 5. 2026 | 09:13

Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
