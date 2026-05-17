»Oba sta v zaporu!« Zakaj nihče noče sodelovati z Blake Lively

Zvezdnikoma filmske uspešnice Konča se z nama, se je po mesecih medsebojnih obtožb in javnega obračunavanja uspelo izogniti sodnemu procesu zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja, vendar ju v Hollywoodu očitno čaka veliko težja bitka, boj za ugled in kariero. Po besedah hollywoodskih agentov, producentov in vodilnih ljudi filmskih studiev je škoda za njun ugled ogromna, posledice pa občuti tudi mož Blake Lively, igralec Ryan Reynolds, katerega projekti naj bi bili začasno ustavljeni.

Film je, čeprav je bil posnet z razmeroma skromnim proračunom (okoli 23 milijonov evrov) po svetu zaslužil približno 324 milijonov evrov. Toda uspeh v kinih ni preprečil hudih posledic zakulisnih sporov. »Oba sta končala v zaporu. Karierno gledano,« je za Hollywood Reporter izjavil eden od vodilnih ljudi filmskega studia. S tem naj bi se strinjali številni agenti, producenti in direktorji castinga.

Ostri interni komentarji

Pravna bitka je razkrila tudi interna elektronska sporočila studia Sony, v katerih naj bi bili vodilni do igralke izjemno kritični. Ena od producentk naj bi Blake Lively, potem ko je igralka zagrozila z odhodom iz projekta, če ne bodo izpolnili njenih zahtev, označila za pravo teroristko. Šef studia Sony Motion Pictures naj bi v enem od sporočil zapisal, da je igralka neverjetno naivna ter dodal, da morda dolgo časa ne bo več dobila pomembne vloge.

Po ocenah poznavalcev je ugled Blake Lively močno omajan. Eden od producentov meni, da bi se morala za nekaj časa umakniti iz javnosti in zelo previdno izbrati naslednjo vlogo. Pred škandalom naj bi Blake Lively za posamezen film prejela tudi do 11 milijonov evrov honorarja. Danes naj bi bila njena vrednost po ocenah hollywoodskih poznavalcev precej nižja, približno 2,7 milijona evrov na film. V sodnih dokumentih naj bi igralka celo trdila, da jo je domnevna kampanja blatenja stala več kot 92 milijonov evrov.

Baldoni naj bi imel še večje težave

Poznavalci industrije menijo, da igralca in režiserja Justina Baldonija čaka še težja pot. »Ob obtožbah o neprimernem in nevarnem delovnem okolju si je težko predstavljati, da bi danes sploh lahko sestavil igralsko ekipo,« je dejal eden od direktorjev studia. Drugi dodaja, da bi Baldoni morda lahko sam financiral svoje projekte, vendar ga trenutno skoraj nihče ne želi zaposliti.

Znana direktorica castinga Jen Rudin poudarja, da se Hollywood danes veliko bolj izogiba problematičnim produkcijam: »Z vsakim človekom, ki ga najamemo, prevzemamo določeno tveganje. Vsi si želimo delati z dobrimi in prijaznimi ljudmi, tako na snemalnem prizorišču kot zunaj njega.«

Posledice čuti tudi Ryan Reynolds

Kolateralna žrtev celotnega škandala naj bi postal Ryan Reynolds. Zaradi vpletenosti v protitožbo Justina Baldonija naj bi studio Apple več mesecev okleval glede premiere njegove nove akcijske komedije Mayday. Čeprav mu prihodnji projekti, povezani z vlogo Deadpoola, lahko pomagajo popraviti javno podobo, nekateri agenti opozarjajo, da bi lahko eden najbolje plačanih hollywoodskih igralcev v prihodnje prejemal nižje honorarje. Po mnenju nekaterih bi moral Reynolds posneti manj ambiciozen in bolj sproščen projekt, s katerim bi občinstvu znova pokazal svojo bolj pristno in zabavno plat.