INSTAGRAM VOJNA

Objava, ki je nedvomno razjezila Victorio Beckham

Najstarejši sin družine Beckham je božič preživel s starši svoje žene.
FOTO: Nathan Ray Seebeck Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Nathan Ray Seebeck Imagn Images Via Reuters Connect
M. Fl.
 30. 12. 2025 | 14:40
3:35
Brooklyn Beckham je božič preživel z ženo Nicolo Peltz Beckham. Dan po njem je 30-letna Nicola na instagramu delila niz fotografij, na katerih z možem pred božično jelko pozirata v družbi njenih staršev Nelsona Peltz in Claudie Heffner Peltz. »Vsem želimo vesel božič in srečno novo leto, polno ljubezni, miru in sreče,« je zapisala ob objavi. Dva dni prej je Brooklyn v svojih instagram zgodbah delil utrinek prazničnega vzdušja: fotografijo, na kateri drži ženino roko. »Moje vse,« je zapisal ob posnetku, na katerem je vidna tetovaža na njegovi roki: Čudovito dekle Nicola. Praznične objave Brooklyna in Nicole so še prilile olja na ogenj sporu znotraj družine Beckham. Najstarejši sin, ki z ženo živi v Združenih državah Amerike, se je namreč povsem oddaljil od svoje družine v Veliki Britaniji.

Pred nedavnim je poskrbel, da mu starša, brata in sestra ne morejo več slediti na instagramu. Potem ko so se v medijih pojavila ugibanja, da sta za ta rez poskrbela starša, jima je njun mlajši sin Cruz Beckham stopil v bran in zatrdil, da ju je blokiral Brooklyn. Ob posnetku zaslona članka Daily Maila, ki je trdil, da sta starša prenehala slediti Brooklynu, je 20-letni Cruz na Instagram zgodbah zapisal: »NI RES. Moja mama in oče nikoli ne bi nehala spremljati svojega sina … Poglejmo prava dejstva,« je dodal. »Zbudila sta se blokirana … tako kot jaz.« Čeprav David in Victoria še vedno sledita svojim drugim dvema sinovoma, Cruzu in Romeu, ne sledita Nicoli, prav tako ona ne sledi njima. Najmlajši otrok para, hči Harper Beckham, ima zaseben instagram profil.

Victoria Beckham je medtem na svojem delila nekaj utrinkov svojega božičnega praznovanja, vključno z videom, na katerem pleše z možem. Ob tem je zapisala: »Resnično najboljši očka. « Objavila je tudi fotografijo, na kateri z Davidom nosita ujemajoče se pižame, ter pohvalila Cruza, da pripravlja najboljši martini. A kljub nedvomnemu razočaranju mame Victorie in očeta Davida gre življenje naprej: pred kratkim sta se v družbi drugih otrok udeležila poroke hčerke slavnega kuharskega mojstra Gordona Ramsayja, kar je še dodatno pritegnilo pozornost javnosti v luči družinskih napetosti.

Spor med Brooklynom in preostalimi člani družine naj bi se začel v času njegove poroke z Nicolo leta 2022. Maja je vir za People povedal, da naj bi Victoria med poročnim slavjem prevzela ples, ki sta ga ženin in nevesta načrtovala za pesem, katero je v živo izvajal Marc Anthony. »Preden se je pesem začela, je pevec na oder  poklical Brooklyna in nato napovedal: Na oder naj pride najlepša ženska v prostoru … Victoria Beckham!« je razkril vir in dodal, da je Nicola menda čutila, da ji je Victoria pokvarila poroko, in ni razumela, zakaj.

Od takrat so se napetosti le še stopnjevale. Brooklyn se ni udeležil praznovanja Davidovega 50. rojstnega dne, družinski člani pa so na družbenih omrežjih objavljali skrivnostna sporočila. Enega takšnih je Brooklyn delil maja, ko je objavil video sebe in Nicole med vožnjo z motorjem. »Moj ves svet,« je zapisal ob objavi. »Vedno te bom ljubil, vedno bom izbral tebe, srce, ti si najbolj neverjetna oseba, kar jih poznam, jaz in ti za vedno, srce.«

David BeckhamVictoria BeckhaminstagramBrooklyn Beckham
