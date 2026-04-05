Ljudje ogorčeni do konca! Vplivnica objavila posnetke, na katerih joče nad krsto hčerke (16) (FOTO)

Sophie-May Dickson je mati najstnice, ki si je vzela življenje zaradi spletnega ustrahovanja, potem ko so jo trpinčili na spletnih straneh Tattle Life. Princess je bila stara komaj 16 let, ko je februarja umrla. Njena mati, vplivnica z 28 tisoč sledilci na Instagramu, pa se je znašla pod plazom ostrih odzivov, potem ko je objavila posnetke s pogreba.

Najstnica je bila tarča spletnih trolov in nezaželene pozornosti na toksičnih forumih in opravljivskih straneh, kjer so žaljivo pisali o njej, njenem telesu in videzu že od njenega 14. leta, je navedel Daily Mail.

»Nisem objavila zaradi ogledov«

Dvaintridesetletna mati dveh najstnic je nedavno objavila fotografije sebe, oblečene v belo, z glavo, naslonjeno na krsto svoje hčere, ter druge fotografije s pogreba. Ljudje so jo v komentarjih napadli zaradi teh objav, ona pa je odgovorila s pikrimi komentarji na Instagramu in TikToku ter zapisala, da tega ni »objavila zaradi ogledov«, temveč je želela zgolj deliti »zame zelo poseben trenutek«.

Njena objava je naletela na prezir spletnih uporabnikov, ki so ji pisali: »To se mi zdi popolnoma bizarno. Spomnim se, ko sem pokopala svojega partnerja in sem se komaj uspela obleči ali z nekom sploh govoriti. Zavedam se, da vsi žalujemo drugače, a vau, družbena omrežja in nečimrnost so te res povsem prevzeli. To je res čudno …«

Sophie-May je nato na kritike odgovorila in zapisala: »To je bil moj zadnji trenutek z mojo hčerjo. Večkrat sem odšla stran od krste, a preprosto se mi ni zdelo prav. Ko sem pobrala svoje stvari z mesta, kjer sem sedela – torbico, telefon in knjižico z vrstnim redom pogreba – sem se morala vrniti. Bila sem SAMO V TRENUTKU! V sobi sva bili le jaz in osebje, a meni se je zdelo, kot da sva tam samo jaz in moja hči. Telefon v roki, ker sem, kot rečeno, pravkar pobrala svoje stvari z mesta, kjer sem sedela, a nisem mogla oditi brez zadnjega osebnega trenutka s svojim prvorojenim otrokom! Ne bi se spomnila vsake podrobnosti tega dne, če ne bi najela fotografov, ki so bili tiho prisotni v ozadju in beležili te čudovite zadnje trenutke. Toplo bi priporočila vsem, da najamejo ljudi, ki ta dan zabeležijo, saj so čustva in adrenalin tako močni, da se ne spomnite vsega.«