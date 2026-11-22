Ameriška revija Variety je predstavila lestvico stotih največjih filmskih zvezd vseh časov. Pri izboru so upoštevali kombinacijo umetniškega talenta, karizme, priljubljenosti in trajnega kulturnega vpliva. Čeprav se mnogi strinjajo z izborom zvezdnice na prvem mestu, je umestitev drugih na nekatera mesta sprožila precej presenečenja in kritik.

Ni vsaka filmska zvezda hkrati tudi velika igralka, prav tako ni vsaka odlična igralka tudi filmska zvezda, kar potrjujejo številne uvrstitve. »Da bi sestavili lestvico stotih največjih filmskih zvezd, smo morali uporabiti razum, srce, intuicijo in celo domišljijo. Iskali smo zvezde, ki nas privlačijo kot magnet, ob katerih ostanemo brez sape, ki nas očarajo s svojo močjo in nas prevzamejo. Takšne, kakršni bi si želeli biti, in takšne, ki v nas prebudijo misel: 'To sem jaz',« so pojasnili pri reviji.

Mnoge je presenetilo, da se na seznamu niso znašle Angelina Jolie, Sandra Bullock, Jennifer Lawrence in Anne Hathaway. Po drugi strani so se med stoterico uvrstile igralke z nekoliko krajšo kariero, kot sta Zendaya in Kristen Stewart.

Presenečenje je bila uvrstitev Timothéeja Chalameta, ki je zasedel 86., medtem ko se je Robert Pattinson, ki je bil izbran za novega Jamesa Bonda, uvrstil na 83. mesto. Med zanimivejšimi uvrstitvami je zagotovo Julia Roberts, ki se je znašla na 13. mestu. Brad Pitt je zasedel 29. mesto, medtem ko je Meryl Streep, ena najbolj cenjenih igralk svoje generacije, pristala na 27. stopnički. Tom Cruise je osmi, Leonardo DiCaprio pa 38. Denzel Washington je na 20. mestu, Tom Hanks na 17., medtem ko je Clint Eastwood zasedel 11. mesto. Na samem vrhu lestvice so se znašli Humphrey Bogart na drugem, Charlie Chaplin na tretjem, Jack Nicholson na četrtem in Katharine Hepburn na petem mestu.

Prva je Marilyn Monroe

Prvo mesto je pripadlo Marilyn Monroe, ki je po izboru revije največja filmska zvezda vseh časov. Njena izrazita, zapeljiva čutnost je bila nesporna, vendar so jo gledalci pogosto dojemali skozi prizmo petdesetih let prejšnjega stoletja, obdobja, v katerem je bila seksualnost predstavljena na način, da je bila hkrati razkrita in prikrita.

Toda nato se je zgodilo nekaj zanimivega. V sodobnem času, ki je obseden s seksualnostjo in vse bolj neposreden pri njenem prikazovanju, je skrivnostnost Marilyn Monroe začela dobivati nov pomen. Namesto da bi ostala ujeta v svojem obdobju, je postala brezčasna. Kot da bi napovedala romantične in erotične sanje sodobnega časa. S svojim edinstvenim sijajem, osupljivo lepoto, zapeljivo teatralnostjo in skrivnostnostjo, ki jo je izžarevala v filmskih vlogah, je ustvarila podobo, ki še danes navdušuje občinstvo.

»To lahko vidimo v filmih, kot sta Sedem let skomin in Nekateri so za vroče. Izkazalo se je, da Marilyn ni bila ujeta v svojem času. Pravzaprav je bila daleč pred njim. Ko jo gledamo v filmih Moški imajo raje plavolaske ali Neprilagojeni, ugotovimo, da je bila Marilyn precej boljša igralka, kot ji običajno priznavajo. »Eden od razlogov, zakaj je bil njen igralski talent pogosto podcenjen, je tudi dejstvo, da je bila podoba Marilyn Monroe, ki jo je ustvarila, sama po sebi svojevrsten igralski dosežek.

Ko se pojavi na zaslonu, ne glede na vlogo, izžareva nekaj čarobnega in bleščečega. Od nje preprosto ne moremo odvrniti pogleda. Ko gledamo film z Marilyn Monroe, ne opazujemo zgolj igralke, z njo se na neki način zlijemo. In prav v tem je bistvo filmskega zvezdništva,« poudarja Variety.