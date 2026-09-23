Objavljena šokantna reakcija kraljice ob smrti princese Diane, njene prve besede so zgrozile javnost (VIDEO)

Brat pokojne princese Diane, Charles Spencer, v svoji novi knjigi z naslovom Swan Song: Diana, My Sister razkriva številne doslej neznane in zelo osebne podrobnosti o življenju svoje sestre, pa tudi o dneh, ki so sledili neposredno po njeni tragični smrti.

Med najbolj presenetljivimi razkritji je prva, povsem nepričakovana reakcija kraljice Elizabete II. na novico o hudi nesreči v pariškem predoru. Po navedbah iz spominov naj bi bila kraljičina prva reakcija, ko je izvedela za dogajanje v Franciji, zaznamovana z očitno razdraženostjo.

Njene prve besede naj bi bile: »Kaj je pa zdaj spet naredila?« To naj bi izrekla, še preden je sploh lahko dojela vso težo in resnost dogodka. Ko je postalo jasno, da je princesa Walesa umrla, naj bi kraljica po navedbah avtorja spominov predlagala, da se Diani posmrtno vrne naziv kraljeve visokosti. Ta naziv ji je bil odvzet po ločitvi od takratnega princa Charlesa leta 1996. Dianin brat pa naj bi ponudbo odločno zavrnil.

Brat princese Diane spregovoril o sporu med Williamom in Harryjem

Knjiga se sicer ne osredotoča le na ravnanje pokojne kraljice, temveč prinaša tudi zelo ostre obtožbe na račun današnjega britanskega kralja.

Spencer opisuje telefonski pogovor s takratnim princem Walesa neposredno po tragediji in trdi, da je ta v urah po Dianini smrti zvenel kot nekdo, ki je zadel na loteriji. Brat pokojne princese navaja, da naj bi prestolonaslednik v tragediji videl priložnost, da se končno poroči z žensko, ki jo je resnično ljubil, današnjo kraljico Camillo.

Poleg podrobnosti, povezanih z Dianino smrtjo, se spomini dotikajo tudi nesoglasij s kraljem glede organizacije pogreba. Posebej izstopa oster spor glede sodelovanja princev Williama in Harryja v pogrebnem sprevodu za krsto njune matere. Spencer ob tem ostro kritizira Charlesa in trdi, da je do Diane pokazal skrajno nespoštovanje ter da naj bi dejal, da bo kmalu prepuščena pozabi.

Zaradi tako hudih obtožb se je Buckinghamska palača odločila prekiniti molk in objaviti redko izjavo. Kraljev tiskovni predstavnik je dejal, da lahko bolečina ob izgubi sestre vpliva na presojo, zamegli razum in spremeni spomine na način, ki ga drugi ne prepoznajo. Avtor je sicer v pogovoru za znane britanske časnike vztrajal pri vseh svojih navedbah.