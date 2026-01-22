Objavljene so nominacije za Oskarje 2026: kdo je v tekmi za zlati kipec?

Na letošnjo 98. podelitev nagrad oskar bo z rekordnimi 16 nominacijami prišel film Grešniki, ki ga je napisal in režiral Ryan Coogler. S po 13 nominacijami sledi akcijski triler Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona. Po osem nominacij so na današnji razglasitvi prejeli filmi Frankenstein, Sentimentalna vrednost in Veličastni Marty.

Grešniki so s tem podrli rekord za največ nominacij za oskarja, ki jih je kdajkoli prejel en sam film, ter se po mesecih ugibanj izkazali, kot da bodo na prihodnjo podelitev nagrad prišli kot zvezdniki. Pred njim so največ, skupno 14 nominacij, dobili filmi Vse o Evi, Titanik in Dežela La La, poročajo tuji mediji. Film, v katerem igra Michael B. Jordan vlogo bratov dvojčkov, se dogaja v 30. letih prejšnjega stoletja v Misisipiju, kjer brata ustanavljata blues klub, medtem ko se borita proti rasizmu in vampirjem. Doslej je po vsem svetu zaslužil 368 milijonov ameriških dolarjev.

Nominiran je tako za najboljši film kot režijo, izvirni scenarij, glavnega igralca ter vlogi stranskega igralca in igralke, ki sta jo zasedla britanski igralec Delroy Lindo in britansko-nigerijska igralka Wunmi Mosaku, med drugim pa tudi za novo nagrado ameriške filmske akademije za kasting, ki jo bodo letos podelili prvič. Nominirance v 24 kategorijah sta danes zjutraj na Beverly Hillsu razglasila igralca Danielle Brooks in Lewis Pullman, razglasitev je bila tudi v internetnemu prenosu v živo.

Največ nominirancev, in sicer deset, ima glavna kategorija za najboljši film, v katero so se uvrstili vsi filmi z največ nominacijami, ob njih pa še Bugonija, F1, Hamnet, Tajni agent in Vlak sanj. V kategorijo najboljši režiser so bili nominirani še Paul Thomas Anderson za Eno bitko za drugo, Josh Safdie za Veličastni Marty, Joachim Trier za Sentimentalno vrednost in Chloe Zhao za Hamnet. Kipca za najboljšega igralca se lahko nadejajo tudi Timothee Chalamet za vlogo v Veličastnem Martyju, Leonardo DiCaprio v Eni bitki za drugo, Ethan Hawke za Modro luno in Wagner Moura za vlogo v Tajnem agentu. Med igralkami pa so v tej kategoriji nominirane Jessie Buckley za Hamnet, Rose Byrne za Če bi imela noge, bi te brcnila, Kate Hudson za Song Sung Blue, Renate Reinsve za Sentimentalno vrednost in Emma Stone za Bugonijo. Za izvirni scenarij so nominirani še filmi Modra luna, Bila je samo nesreča, Veličastni Marty in Sentimentalna vrednost. Zadnji je nominiran tudi v kategoriji za najboljši mednarodni film, kjer se oskarja nadejajo še Tajni agent, Bila je samo nesreča, Sirat in Glas Hind Radžab.

Letošnje oskarje bodo podelili 15. marca, za voditelja slovesnosti je bil napovedan ameriški komik Conan O'Brien.