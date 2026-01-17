Oboževal ga je, a zdaj se mu je moral princ William odpovedati

Če ste mislili, da je pomembnim in vplivnim ljudem dovoljeno vse, pomislite znova. Bodoči britanski kralj denimo niti doma ne sme početi nekaj, kar počne najraje. Princ William se je z družino pred kratkim preselil v novo domovanje sredi parka Windsor Great Park, tam pa je prepovedana uporaba električnih skirojev zaradi »varnostnih razlogov in nadzora prometa«. To velja tudi za Williama in člane njegove družine, čeprav gre za parcelo, ki je v njegovi lasti. V prejšnjem domu se je valižanski princ redno in pogosto naokoli prevažal z električnim skirojem, pravzaprav je bil to njegov najljubši način transporta, saj je hiter, tik in ekološki, s skirojem je tudi lahko dosegel kotičke, ki jih z motorjem ali kolesom ne bi.

Pogosto so ga domačini videvali, kako se je na skiroju odpravil tudi do doma svojega očeta kralja Karla III., ki je živel le nekaj kilometrov stran. William je nova pravila seveda sprejel, saj se zaveda, da mora biti s svojim početjem zgled drugim prebivalcem Velike Britanije in ne nazadnje svojim otrokom. Kot so za britanske medije povedali viru blizu britanskega princa, bo zdaj poiskal nov način transporta, morda bo to povsem običajen skiro, ki mu bo omogočal, da se bo po prostranem posestvu in njegovi okolici gibal hitreje kot bi mu to omogočalo pešačenje.