KOČNO NAŠLA SREČO V LJUBEZNI

Oboževalci ponoreli! Je to dan, ko se bo poročila Taylor Swift?

Da sta zaročena, sta s partnerjem razkrila konec lanskega avgusta.
Taylor Swift je po več propadlih zvezah srečo našla v objemu zvezdnika ameriškega nogometa. FOTO: Reuters
Taylor Swift je po več propadlih zvezah srečo našla v objemu zvezdnika ameriškega nogometa. FOTO: Reuters
B. K. P.
 28. 2. 2026 | 12:44
Avgusta lani je ena najbolj priljubljenih in najbolj uspešnih glasbenic vseh časov oboževalce spravila v delirij, ko je oznanila, da je zaročena. Za 36-letnico je namreč vrsta propadlih razmerij, zato so ji vsi želeli, da bi ji v zvezi z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcem le uspelo in bi si končno ustvarila družino. Parček je po tem, ko sta svetu sporočila, da se nameravata poročiti, skorajda povsem izginil iz javnega življenja, kar pa ni ustavilo ugibanj o tem, kdaj naj bi bil veseli dan. Običajno od zaroke do poroke mine eno leto, toliko časa neveste potrebujejo, da pripravijo vse potrebno za svoj sanjski dan, ker pa je že dolgo znano, da je srečna številka Taylor Swift 13, njeni oboževalci že več mesecev namigujejo, da naj bi njihova ljubljenka v zakonski stan stopila 13. junija letos. In morda imajo celo prav.

Pred dnevi so namreč taisti datum kot zelo možen datum poroke začeli omenjati tudi nekateri ameriški mediji. »Taylor Swift in Travis Kelce sta izbrala datum poroke. Zaobljube si bosta izmenjala 13. junija 2026 na Rhode Islandu,« je te dni poročal NDTV Lifestyle, niso pa navedli, kdo jim je izdal to informacijo, znano je namreč, da si želita Taylor in njen izbranec poročni dan ohraniti čim dlje od radovednih oči javnosti, zato iz prve roke skoraj zagotovo ni prišla. Ali je omenjeni medij, ki so ga pozneje povzeli še mnogi drugi ameriški spletni portali, pravilno navedel poročni dan glasbenice in športnika, bomo izvedeli kmalu, njuni oboževalci upajo, da bosta mladoporočenca s svetom prej ali slej delila tudi poročne utrinke, kot sta to storila z zaročnimi.

ZADNJE NOVICE
14:01
Bulvar  |  Tuji trači
PODOBNOST

Oči, nos, nasmeh: na koga spominja hči slavnega para

Deklica dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa.
28. 2. 2026 | 14:01
13:45
Novice  |  Svet
NEJASNE OKOLIŠČINE

Forenzična psihologinja trdi, da je Jeffrey Epstein morda še vedno živ

Nejasnosti v cenzuriranih dokumentih, manjkajoči deli dokaznega gradiva in nepojasnjene povezave po mnenju strokovnjakinje kažejo, da bi lahko bil primer bistveno širši, kot je bilo doslej predstavljeno javnosti.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 13:45
13:22
Novice  |  Slovenija
PO NAPADIH

Današnji let iz Ljubljane v Dubaj odpovedan, vprašljiv tudi tisti iz Zagreba

Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro.
28. 2. 2026 | 13:22
13:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI SE JI IZŠLO

V Mariboru kradla in udarila prodajalko, a nato se je vmešal uslužbenec PU Maribor

Policisti PP Maribor I nadaljujejo z obravnavo kaznivega dejanja.
28. 2. 2026 | 13:13
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
KATERI JE VAŠ NAJLJUBŠI?

Pari v slovenskih serijah: Zaljubljeni pred kamero (Suzy)

Izbrskali smo nekaj najbolj udarnih dvojcev, ki so nas popeljali na razburljivo ljubezensko popotovanje, a le na malih zaslonih.
28. 2. 2026 | 13:00
12:44
Bulvar  |  Tuji trači
