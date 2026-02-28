Oboževalci ponoreli! Je to dan, ko se bo poročila Taylor Swift?

Avgusta lani je ena najbolj priljubljenih in najbolj uspešnih glasbenic vseh časov oboževalce spravila v delirij, ko je oznanila, da je zaročena. Za 36-letnico je namreč vrsta propadlih razmerij, zato so ji vsi želeli, da bi ji v zvezi z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcem le uspelo in bi si končno ustvarila družino. Parček je po tem, ko sta svetu sporočila, da se nameravata poročiti, skorajda povsem izginil iz javnega življenja, kar pa ni ustavilo ugibanj o tem, kdaj naj bi bil veseli dan. Običajno od zaroke do poroke mine eno leto, toliko časa neveste potrebujejo, da pripravijo vse potrebno za svoj sanjski dan, ker pa je že dolgo znano, da je srečna številka Taylor Swift 13, njeni oboževalci že več mesecev namigujejo, da naj bi njihova ljubljenka v zakonski stan stopila 13. junija letos. In morda imajo celo prav.

Pred dnevi so namreč taisti datum kot zelo možen datum poroke začeli omenjati tudi nekateri ameriški mediji. »Taylor Swift in Travis Kelce sta izbrala datum poroke. Zaobljube si bosta izmenjala 13. junija 2026 na Rhode Islandu,« je te dni poročal NDTV Lifestyle, niso pa navedli, kdo jim je izdal to informacijo, znano je namreč, da si želita Taylor in njen izbranec poročni dan ohraniti čim dlje od radovednih oči javnosti, zato iz prve roke skoraj zagotovo ni prišla. Ali je omenjeni medij, ki so ga pozneje povzeli še mnogi drugi ameriški spletni portali, pravilno navedel poročni dan glasbenice in športnika, bomo izvedeli kmalu, njuni oboževalci upajo, da bosta mladoporočenca s svetom prej ali slej delila tudi poročne utrinke, kot sta to storila z zaročnimi.