Oboževalci v solzah! Zvezdnica priljubljene telenovele izgubila bitko z rakom

V 40. letu starosti je po večmesečnem boju z rakom na črevesju umrla brazilska igralka in pevka Lua Blanco, ki se je gledalcem najbolj vtisnila v spomin z vlogo Roberte Messi v priljubljeni mladinski telenoveli Rebelde Brasil.

Žalostno vest je na družbenem omrežju Instagram potrdil njen brat Daniel Blanco, ki je ob fotografiji svoje sestre zapisal: »Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustila naša ljubljena sestra Lua Maria Blanco. V zadnjih mesecih življenja se je pogumno spopadala z rakom, ob tem pa so ji ves čas stali ob strani družina in prijatelji. Odšla je v miru, obdana z ljubeznijo in z vero, da odhaja v Božje roke.« Ob tem je javnost in oboževalce zaprosil za spoštovanje zasebnosti v času žalovanja.

Lua Blanco je izhajala iz prepoznavne glasbene družine. Bila je vnukinja legende glasbenega sloga bossa nova Billyja Blanca ter hči glasbenika Billyja Blanca mlajšega. Svojo pot na odrih je začela že kot otrok v družinski skupini, igralsko kariero pa je odprla leta 2008 z gledališko predstavo ter vlogo v telenoveli Tri sestre (Três Irmãs). Novica o njeni prezgodnji smrti je močno prizadela številne oboževalce, ki so se na družbenih omrežjih od nje poslovili s čustvenimi zapisi. Mnogi so izpostavili, da je zaznamovala njihovo odraščanje in da bo v spominu gledalcev ostala po svojem prepoznavnem nasmehu, energiji in predanosti.