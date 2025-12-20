Oče ga je zlorabljal, droge so ga skoraj ubile: takšen je danes zvezdnik božične uspešnice

V zadnjih 35 letih si svet novoletnih praznikov skoraj ne more predstavljati brez njega: Macaulayja Culkina. Filmska franšiza Sam doma mu je prinesla svetovno slavo in ga za vedno zapisala v kolektivni spomin ljubiteljev komedij, film pa je postal prava božična klasika. A slava je imela za nekdanjega zlatega dečka hollywoodske tovarne sanj visoko ceno.

Ko je letos Kieran Culkin prejel oskarja, mu je med prvimi čestital starejši brat. Prav Macaulayu pa so nekoč napovedovali najvišje nagrade in priznanja. Vendar se je nekaj zalomilo in malo je manjkalo, da ne bi dočakal 45. rojstnega dne, ki ga je praznoval avgusta. Nekoč najuspešnejši član številčne družine Culkin ni bil pripravljen na vrtoglavi vzpon, še manj na še hitrejši padec. Kot desetletni deček se ni zavedal, kako varljiva je slava. To lekcijo je osvojil na težak in boleč način.

Spoznal je temno plat slave in zapadel v odvisnosti do te mere, da je komaj ostal živ. Premoženje je skopnelo, on se je čez noč postaral. Mnogo let pozneje je razkril, da je bil za njegov propad v veliki meri kriv oče. Po Macaulayevem uspehu mu je ta jemal ves zaslužek in ga silil k igranju tudi takrat, ko si tega ni želel. Breme odgovornosti je bilo za njegova nežna in občutljiva leta pretežko. Oče ga je psihično in fizično zlorabljal, zato je uteho iskal v alkoholu in drogah, poskusil je celo narediti samomor. Večkrat je bil aretiran zaradi posedovanja prepovedanih substanc. Kljub vsemu se mu je uspelo pobrati in se vrniti na pravo pot.

Posvetil se je tudi glasbi. Manj znano je, da je Macaulay Culkin odličen bobnar. Imel je svojo rock skupino, kasneje je ustvaril satirično spletno stran in podkast, posvečen pop kulturi. Občasno se je pojavljal v neodvisnih filmskih projektih, večji povratek se je zgodil leta 2021, ko se je pridružil igralski zasedbi uspešne serije Ameriška grozljivka.

Preden se je leta 2017 umiril ob Brendi Song, igralki in pevki tajsko-kitajskega porekla, je bil osem let v razmerju z igralko Milo Kunis. Še prej pa se je pri 17. letih poročil z igralko in vrstnico Rachel Miner. Kmalu sta se ločila, saj sta ugotovila, da sta storila veliko napako. Ker ima zakonsko izkušnjo že za seboj, se mu danes verjetno ne mudi pred matičarja, čeprav je prepričan, da je Brenda ženska njegovega življenja. Skupaj imata dva sinova, mlajši pa se je rodil leta 2023, le nekaj mesecev, preden je njegov oče prejel zasluženo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Izkušnja iz otroštva mu je pomagala spoznati, kaj pomeni biti dober oče: »V našem domu uporabljam eno besedo, ki je kot otrok nisem slišal dovolj pogosto,« je povedal v epizodi oddaje Mythical Kitchen 16. decembra: »In ta beseda je ponosen sem nate.«