  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPOGREŠLJIV V BOŽIČNEM ČASU

Oče ga je zlorabljal, droge so ga skoraj ubile: takšen je danes zvezdnik božične uspešnice

Macaulay Culkin je po zaslugi božične klasike Sam doma postal svetovna ikona.
FOTO: David Swanson/Reuters
FOTO: David Swanson/Reuters
M. Fl.
 20. 12. 2025 | 14:16
3:10
A+A-

V zadnjih 35 letih si svet novoletnih praznikov skoraj ne more predstavljati brez njega: Macaulayja Culkina. Filmska franšiza Sam doma mu je prinesla svetovno slavo in ga za vedno zapisala v kolektivni spomin ljubiteljev komedij, film pa je postal prava božična klasika. A slava je imela za nekdanjega zlatega dečka hollywoodske tovarne sanj visoko ceno.

Ko je letos Kieran Culkin prejel oskarja, mu je med prvimi čestital starejši brat. Prav Macaulayu pa so nekoč napovedovali najvišje nagrade in priznanja. Vendar se je nekaj zalomilo in malo je manjkalo, da ne bi dočakal 45. rojstnega dne, ki ga je praznoval avgusta. Nekoč najuspešnejši član številčne družine Culkin ni bil pripravljen na vrtoglavi vzpon, še manj na še hitrejši padec. Kot desetletni deček se ni zavedal, kako varljiva je slava. To lekcijo je osvojil na težak in boleč način.

Spoznal je temno plat slave in zapadel v odvisnosti do te mere, da je komaj ostal živ. Premoženje je skopnelo, on se je čez noč postaral. Mnogo let pozneje je razkril, da je bil za njegov propad v veliki meri kriv oče. Po Macaulayevem uspehu mu je ta jemal ves zaslužek in ga silil k igranju tudi takrat, ko si tega ni želel. Breme odgovornosti je bilo za njegova nežna in občutljiva leta pretežko. Oče ga je psihično in fizično zlorabljal, zato je uteho iskal v alkoholu in drogah, poskusil je celo narediti samomor. Večkrat je bil aretiran zaradi posedovanja prepovedanih substanc. Kljub vsemu se mu je uspelo pobrati in se vrniti na pravo pot.

Posvetil se je tudi glasbi. Manj znano je, da je Macaulay Culkin odličen bobnar. Imel je svojo rock skupino, kasneje je ustvaril satirično spletno stran in podkast, posvečen pop kulturi. Občasno se je pojavljal v neodvisnih filmskih projektih, večji povratek  se je zgodil leta 2021, ko se je pridružil igralski zasedbi uspešne serije Ameriška grozljivka.

Preden se je leta 2017 umiril ob Brendi Song, igralki in pevki tajsko-kitajskega porekla, je bil osem let v razmerju z igralko Milo Kunis. Še prej pa se je pri 17. letih poročil z igralko in vrstnico Rachel Miner. Kmalu sta se ločila, saj sta ugotovila, da sta storila veliko napako. Ker ima zakonsko izkušnjo že za seboj, se mu danes verjetno ne mudi pred matičarja, čeprav je prepričan, da je Brenda ženska njegovega življenja. Skupaj imata dva sinova, mlajši pa se je rodil leta 2023, le nekaj mesecev, preden je njegov oče prejel zasluženo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Izkušnja iz otroštva mu je pomagala spoznati, kaj pomeni biti dober oče: »V našem domu uporabljam eno besedo, ki je kot otrok nisem slišal dovolj pogosto,« je povedal v epizodi oddaje Mythical Kitchen 16. decembra: »In ta beseda je ponosen sem nate.«

Sorodni članki

Photo
Bulvar  |  Suzy
HOLLYWOOD

Otroške zvezde: kje so danes? (Suzy)

Slava v otroštvu je dvorezni meč. Nekaterim prinese priložnosti, drugim breme, mnogim zgodnjo izčrpanost, ki jih odžene daleč stran od Hollywooda.
16. 12. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
IZPOVED

Razlog sta njegova otroka: zvezdnik že 30 let ne govori z očetom

Njegovi spomini na otroštvo niso lepi.
5. 4. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Glasba in film
FILM SAM DOMA

Sam doma je eden najbolj priljubljenih prazničnih filmov

Končno je znano, kaj so po poklicu Kevinovi starši.
29. 12. 2024 | 11:00

Več iz teme

sam domaMacaulay Culkin
ZADNJE NOVICE
16:15
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Čiščenje doma: nežno s TV-zasloni

Kuhinjski papir lahko na modernih televizijskih ekranih pusti mikroskopsko majhne praske; televizijo čistite s krpo iz mikrovlaken – brez pršenja tekočin.
20. 12. 2025 | 16:15
16:00
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZENSKA ZGODBA

Ste vedeli, kako sta se spoznala Blaž Švab in njegova Lara? To je Blaž naredil prvič ... (VIDEO)

Njuna zgodba pa se ni začela ob glasbi ali modi, temveč povsem spontano.
20. 12. 2025 | 16:00
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Z nihalom odkrijmo svoje travme: prižgemo svečo, spustimo nežno glasbo, pripravimo si zvezek

Po njem posežemo, ker nam pomaga postavljati vprašanja.
20. 12. 2025 | 15:15
15:05
Šport  |  Tekme
ENGELBERG

Nika Prevc druga, nekaj jo je močno razjezilo: »Potrebovala bom ves popoldan, da se bom lahko umirila«

Nika Prevc je v drugi seriji v Engelbergu zapravila 4,9 točke prednosti, novo zmago ji je odnesel slabši doskok.
20. 12. 2025 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Polet
BOŽIČNA PREHRANA

Najbolj precenjene božične jedi vseh časov: praznične klasike, ki pogosto razočarajo

Božič je čas tradicije, a tudi priložnost za spremembe.
Miroslav Cvjetičanin20. 12. 2025 | 15:00
14:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEVARNO POČETJE

Dečku (10) v roki razneslo petardo, z njim je hudo

Policisti PU Murska Sobota so od 1. do 17. decembra prejeli že pet prijav zaradi uporabe pirotehničnih sredstev.
20. 12. 2025 | 14:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki