Oče Meghan Markle na robu smrti prosil za spravo

Čeprav Meghan Markle rada poudarja, kako veliko ji pomeni družina, pa ob tem mnogi le zmajujejo z glavo ter tovrstne izjave postavljajo na laž. Meghan namreč že leta nima nobenih stikov z očetom, tudi z mamo, s katero se je še nekaj let po poroki pogosto pojavljala v javnosti, jo vedno redkeje vidijo. Enako velja za njenega moža, ki je po selitvi na drugo stran Atlantika skorajda povsem pretrgal stike s svojo družino v Veliki Britaniji. No, zadnje leto do dve se princ Harry le trudi, da bi zakrpal luknje v odnosu, ki jih je sicer napravil večinoma sam, ko se je odločil javno blatiti kraljeve, zdaj pa kaže, da se bo tudi Meghan morda ponovno zbližala z očetom. Thomas Markle ima že dolgo zdravstvene težave, zaradi njih je denimo manjkal na londonski poroki Meghan in Harryja, prejšnji teden pa je ponovno pristal v bolnišnici na Filipinih, kjer je med drugim prestal triurno operacijo, med katero so mu odstranili stopalo in spodnji del leve noge. Zdravniki so se za amputacijo odločili zaradi velikega krvnega strdka ter mu z operacijo tudi rešili življenje.

Da bi lahko oče kmalu odšel s tega sveta, je pred dnevi povedal njegov sin in polbrat Meghan Markle, ki je 44-letnico tudi prosil, naj z očetom zakoplje bojno sekiro. »Če je bil kdaj pravi čas, je to zdaj,« je za britanske medije dejal Thomas mlajši, da bi si želel sprave je dejal tudi oče Thomas, ki sploh še ni videl in objel svojih vnukov šestletnega Archieja in štiriletno Lilibet. »Nočem umreti odtujen,« je dejal. In Meghan ga je, kot kaže slišala in uslišala. Njena tiskovna predstavnica je pred dnevi dejala, da je Meghan očetu poslala elektronsko pismo, a stikov tako dolgo nista imela, da se je izkazalo, da elektronski naslov, ki ga je imela vojvodinja Susseška, ni več aktiven, Meghan kljub temu ni obupala, ampak naj bi klicala v več bolnišnic na Filipinih, da bi izvedela, ali njen oče okreva v kateri od njih in na koncu ji je le uspelo. Pismo je po poročanju britanskega časnika Daily Mail uspešno dostavila očetu, in sicer »preko zanesljivih in zaupanja vrednih stikov«.

Thomas Markle se je na Filipine, natančneje v glavno mesto Cebu, preselil v začetku letošnjega leta, da bi si tam »ustvaril novo življenje«, stran od nenehne bolečine, ki jo je doživljal, ker Meghan z njim ni želela imeti opravka. Zdaj ga čaka večmesečno okrevanje po operaciji, upa, da se mu bo noga dobro zacelila in bo lahko dobil protezo ter nadaljeval življenje čim bolj kakovostno, še bolj pa si želi, da bi obnovil stike z Meghan ter nekoč spoznal tudi svojega svaka in vnuka.