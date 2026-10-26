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OBTOŽBE

Oče Meghan Markle o hudih obtožbah: sin ga je prijavil, hči mu je stopila v bran

Gre za obtožbe o posedovanju fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 26. 10. 2026 | 13:25
3:44
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Thomas Markle, oče vojvodinje Susseks Meghan Markle je v pogovoru za britanski Daily Mail spregovoril o svojem zasebnem življenju, priznal, da je plačeval za spolne storitve odraslih žensk, odločno pa je zanikal vse navedbe o spolni zlorabi otrok. 82-letnik se je tako javno odzval na hude obtožbe, ki jih je proti njemu izrekel njegov sin Thomas Markle mlajši. V obširnem pogovoru je poudaril, da nima česa skrivati. 

Priznal, da je plačeval spolne storitve

Potrdil je, da je v obdobju, ko ni bil v partnerski zvezi, potoval na Filipine in tam plačeval spolne storitve. Vendar je poudaril, da so bile vse ženske, s katerimi je bil, polnoletne in da nikoli ni imel spolnih odnosov z mladoletnicami. »Nikoli nisem imel spolnih odnosov z nikomer, mlajšim od 18 let,« je izjavil in odločno zavrnil obtožbe. »Všeč so mi Azijke, vendar to ni kaznivo dejanje,« je še dodal v pogovoru za Daily Mail. Trdi, da je pripravljen sodelovati s preiskovalci in jim dovoliti pregled svojega računalnika, da bi razjasnili vse okoliščine primera. Ob tem je dejal, da bi morebitna najdba nezakonitih vsebin na njegovih napravah pomenila, da jih je tja namestil nekdo drug.

Sin ga je prijavil, hči mu je stopila v bran

Resne obtožbe proti Thomasu Marklu je izrekel njegov sin Thomas Markle mlajši, ki trdi, da je med očetovimi stvarmi v njegovem nekdanjem domu na Filipinih našel pretresljive fotografije in videoposnetke. Po poročanju medijev je o svojih sumih obvestil filipinsko policijo in stopil v stik tudi z ameriškim Zveznim preiskovalnim uradom (FBI). Starejši Markle sinove navedbe zanika in meni, da mu nekdo poskuša omadeževati ugled. V bran mu je stopila tudi njegova najstarejša hči Samantha Markle, ki je izrazila prepričanje, da so očetu vse skupaj podtaknili.

Kaj pa neslavnejša hči?

Po poročanju medijev  je vojvodinja Susseks decembra 2025 svojemu odtujenemu očetu poslala zadnje pismo. V njem mu je sporočila, da od nje ne bo več prejel nobenega sporočila in da nikoli ne bo spoznal svojih vnukov, princa Archieja in princese Lilibet. Po pisanju revije HELLO! je Meghan pismo poslala, ko je bil njen oče v bolnišnici na Filipinih, kjer so mu amputirali nogo. V njem naj bi zapisala, da je seznanjena z obtožbami, ki so se pojavile na njegov račun, in mu dala vedeti, da je njun odnos nepopravljivo prekinjen.

Prvi je o tem poročal The Sun on Sunday. Po tamkajšnjih navedbah je Meghan poskrbela, da je bolnišnično osebje pismo izročilo Thomasu neposredno ob bolniški postelji. Ta naj bi podpisal potrdilo o prejemu, izročitev pa naj bi bila tudi posneta s kamero. Pismo naj bi prebral večkrat.

Meghan trdi, da je za obtožbe izvedela že prej

Meghan Markle se je na vse  23. oktobra 2026 javno odzvala in povedala, da je za zaskrbljujoče obtožbe proti očetu izvedela že, ko so ji pokazali pismo, ki je bilo pred osmimi leti poslano londonski policiji Scotland Yard. V njem so bile po njenih besedah navedene zaskrbljujoče trditve o njenem očetu, zaradi katerih je sklenila prekiniti vse stike z njim. »Globoko me je pretresla novica, ki se je pojavila v zadnjih 24 urah, moje misli pa so z vsemi otroki, ki so morda utrpeli škodo,« je izjavila Meghan. Londonska policija je potrdila, da so njeni policisti v začetku leta 2019 posredovali pismo Meghan Markle.

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