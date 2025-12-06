Oče Meghan Markle ostal brez noge: »Ni bilo izbire, šlo je za življenje ali smrt«

Oče vojvodinje Meghan Markle, 81-letni Thomas Markle, je prestal hudo, življenjsko pomembno operacijo, med katero so mu amputirali del noge. Po poročanju britanskih medijev je moral na triurni poseg, v kateri so mu odstranili levo stopalo in del noge pod kolenom, potem ko je krvni strdek popolnoma preprečil pretok krvi, noga pa je počrnela. Njegov sin Thomas Markle mlajši je za medije povedal, da se je zdravstveno stanje očeta bliskovito poslabšalo. Najprej je stopalo pomodrelo, nato počrnelo, zdravniki pa niso imeli nobene druge možnosti, kot da jo amputirajo. »Moj oče je zelo pogumen. Zdravniki so po preiskavah jasno povedali, da morajo nogo amputirati. Ni bilo izbire, šlo je za življenje ali smrt,« je opisal dramatične trenutke.

Upokojenega hollywoodskega mojstra osvetlitve so z rešilcem prepeljali v večjo bolnišnico v mestu Cebu na Filipinih, kjer so ga kirurgi nemudoma odpeljali na operacijsko mizo in odstranili oboleli del noge. Po poročanju tujih medijev Thomasa Markla čaka še ena operacija, saj se zdravniki ukvarjajo tudi z nevarnim krvnim strdkom. Družina pravi, da je pred njim dolga in težka pot okrevanja. Sin Tom ml. je ob tem javnost prosil za nekaj sočutja: »Očka ima še dolgo pot pred seboj. To je bila velika operacija, a bila je nujna, da so mu rešili življenje. Prosim, naj bo v mislih ljudi. Je pogumen in močan človek. V tem zelo težkem času bi tudi Meghan prosil, naj pokaže vsaj malo sočutja do svojega očeta.«

Amputirali so mu nogo. FOTO: Handout Reuters

Odnos med Meghan in očetom je dokončno počil leta 2018, ko se je poročila s princem Harryjem. Od takrat sta odtujena, javno ne komunicirata, Thomas pa nikoli ni spoznal ne zeta Harryja ne svojih vnukov Archieja in Lilibet. Sin in hči Samantha Markle zdaj vojvodinjo pozivata, naj se v luči očetovega zdravja vseeno oglasi in stopi v kontakt z njim.