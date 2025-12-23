Oče Meghan Markle prosi za denar

Thomas Markle, oče vojvodinje Susseks, je v preteklih tednih zaradi nujne operacije v bolnišnici na Filipinih, kjer sedaj živi, izgubil nogo. Ker njegova zdravstvena zavarovanja ne krijejo stroškov zdravljenja, sedaj pomoč išče preko spletne strani GoFundMe. Ideja za tovrstno zbiranje sredstev se je porodila prijateljici njegovega sina Sally Preston. Cilj zbiranja je bil začetno nastavljen na skoraj 6000 dolarjev oziroma 5600 evrov, trenutni znesek donaciji znaša nekaj več kot 6500 evrov.

Na strani je zapisano: »Thomas Markle starejši je nedavno prestal nujno operacijo, v kateri so mu amputirali nogo. Ta uničujoči poseg ni bil načrtovan, šlo je za življenjsko pomembno operacijo. Thomasa čaka dolgotrajno in zahtevno okrevanje z visokimi izdatki za zdravljenje in oskrbo,« poroča express.co.uk. Thomasov sin Thomas Markle mlajši je za Mirror povedal, da ljudje že prispevajo in da vsak prispevek pomaga. Pojasnil je: »Sreča je, da to ni bilo v Združenih državah, kjer bi nas vse skupaj brez zavarovanja stalo več sto tisoč dolarjev. Tukaj na Filipinih bo verjetno stalo okoli 20.000 dolarjev (približno 18.500 evrov). Moj oče tukaj nima zavarovanja. Vse je plačano iz lastnega žepa in ni poceni.«

Meghan Markle pa nič …

»Edina oseba, ki ima sredstva, da bi dejansko pomagala in naredila razliko ... ne, nič, nič. Tudi po tem, da je moj oče zapravil pol milijona za njene obleke, za zabave, njene zabavne pripomočke, njene avtomobile, njene zasebne šole, njena potovanja, njeno fakulteto,« je povedal vojvodin polbrat in zanikal govorice, da sta princ Harry in Meghan Markle kakorkoli pomagala njenemu očetu.