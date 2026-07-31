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Oče prekmalu umrle pevke mora plačati več kot milijon evrov

Oče pokojne pevke Amy Winehouse bo moral dvema hčerkinima tesnima prijateljicama plačati veliko denarja.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 31. 7. 2026 | 13:25
2:29
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Oče pokojne pevke Amy Winehouse, 75-letni Mitch Winehouse, bo moral potem, ko ju je neuspešno tožil zaradi domnevne nepooblaščene prodaje Amyjinih osebnih predmetov na dražbah, dvema hčerkinima tesnima prijateljicama plačati skoraj 1,1 milijona evrov Mitch je trdil, da sta Naomi Parry in Catriona Gourlay med letoma 2021 in 2023 brez njegove vednosti in soglasja v Združenih državah organizirali dražbe številnih pevkinih osebnih predmetov.

Kot poroča revija People, je londonsko sodišče njegove trditve zavrnilo že aprila, zdaj je končna sodba to odločitev tudi potrdila. V tožbi je navajal, da so dražbo, ki jo je leta 2021 pripravila dražbena hiša Julien's Auctions iz Los Angelesa, pred njim namenoma prikrili. Sodnik je ugotovil, da je Winehouse, kadar meni, da se mu godi krivica, nagnjen k burnim odzivom ter da je bil ves čas seznanjen z načrti za izvedbo dražbe. »Tožnik se je odločil sprožiti postopek, ki je bil že od začetka na trhlih temeljih. Do konca ga je vodil agresivno in vztrajno ter proti toženkama izrekel resne in neutemeljene obtožbe, s čimer je občutno škodoval njunemu ugledu, poklicnim možnostim, finančni varnosti in zdravju,« je v sredo v obrazložitvi sodbe zapisal sodnik. Iz sodnih dokumentov izhaja, da je Mitch Winehouse sam komuniciral z direktorjem dražbene hiše in bil seznanjen s seznamom predmetov, predvidenih za dražbo, tudi s tistimi, ki naj bi jih podarili Muzeju Grammy.

Sodnik je še ocenil, da je Mitch Winehouse primer namenoma spremenil v obsežen in drag sodni postopek, da bi poslovno pritiskal na toženki in ju prisilil v poravnavo pod pogoji, ki jih je postavil sam. Zato mu je naložil, da mora v dveh tednih Naomi Parry plačati približno 650.000 in Catrioni Gourlay okoli 490.000 evrov, poleg tega pa poravnati tudi njune sodne stroške. Amy Winehouse je svetovno slavo dosegla v začetku 21. stoletja z albumom Back to Black. Njena obetavna kariera se je tragično končala leta 2011, ko je pri 27 letih umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Sodnik je že v aprilski sodbi poudaril, da je bila pokojna pevka znana po izjemni radodarnosti do svojih prijateljev, ter tudi do ljudi, ki jih je komaj poznala, piše The Guardian.

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