PODOBNOST

Oči, nos, nasmeh: na koga spominja hči slavnega para

Deklica dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 28. 2. 2026 | 14:01
2:05
Manekenka Irina Shayk in igralec Bradley Cooper sta bila nekoč eden najbolj slavnih parov, zato ni presenetljivo, da je tudi odraščanje njune hčerke pod drobnogledom javnosti. Lea De Seine je tako v zadnjih letih vse pogosteje v središču pozornosti in nemogoče je spregledati, da je podedovala najboljše od obeh: njene oči, pogled in mimika močno spominjajo na priljubljenega igralca, obenem ima nežne poteze svoje mame.

Lea se je rodila marca 2017, ko sta bila Irina in Bradley še v zvezi, ki je trajala od leta 2015 do 2019. Par se je zaročil, vendar do poroke ni prišlo, a po razhodu sta se odločila ostati v dobrih odnosih in hčerko vzgajati skupaj. Ohranila sta močno povezanost,  predanost skupnemu starševstvu in oblikovala stabilen način vzgoje. Lea odrašča stran od družbenih omrežij in nima lastnih profilov, saj je zaščita zasebnosti ena glavnih prioritet njenih staršev. Glede na to, da je že od malih nog deležna medijske pozornosti, menita, da je to zanjo najboljša odločitev.

Kadar se pojavita skupaj v javnosti, je jasno, da imata oče in hči poseben, topel odnos. Bradley je večkrat povedal, da mu je očetovstvo popolnoma spremenilo življenje in da si prizadeva hčerki omogočiti kar najbolj brezskrbno otroštvo. Kljub številnim obveznostim se trudi, da je Lea čim več ob njem. Nastopila je celo v filmu Maestro, ki ga je režiral, kar je bil zanju posebno čustven trenutek. Danes, čeprav živita ločeni življenji in imata nove partnerje, Irina Shayk ter Bradley Cooper ostajata dokaz, da je mogoče starševstvo kljub razhodu z medsebojnim spoštovanjem in skupno skrbjo za otroka uspešno usklajevati. Njuna hčerka, očetu izjemno podobna in očarljiva deklica, je most med njima, kombinacija dveh različnih, a močnih osebnosti, navaja Page six.

Bulvar  |  Tuji trači
PRIZNANJE

Po šestih letih zveze trdi, da je nikoli ni ljubil: priljubljeni pevec iskreno o manekenki, s katero ima otroka

Gigi Hadid je trenutno v zvezi z igralcem Bradleyjem Cooperjem, pred njim pa je ljubila znanega pevca, s katerim ima petletno hčerko Khai.
14. 2. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
VROČE

Je to nov zvezdniški parček? Nekateri menijo, da je lepotica prestara zanj (FOTO in VIDEO)

Sofia Vergara in Tom Brady sta se spoznala na jahti in se skupaj zabavala na Ibizi.
12. 7. 2025 | 09:40
Bulvar  |  Tuji trači
IZPOVED

Bradley Cooper iskreno: ne vem, če bi bil brez nje še živ

Bradley Copper ne skriva dejstva, da je imel burno življenje, in tudi ne, da obstaja oseba, ki mu ga je zelo spremenila.
6. 3. 2024 | 13:25

Bradley CooperIrina ShaykhčerkaHollywood
14:01
Bulvar  |  Tuji trači
PODOBNOST

Oči, nos, nasmeh: na koga spominja hči slavnega para

Deklica dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa.
28. 2. 2026 | 14:01
13:45
Novice  |  Svet
NEJASNE OKOLIŠČINE

Forenzična psihologinja trdi, da je Jeffrey Epstein morda še vedno živ

Nejasnosti v cenzuriranih dokumentih, manjkajoči deli dokaznega gradiva in nepojasnjene povezave po mnenju strokovnjakinje kažejo, da bi lahko bil primer bistveno širši, kot je bilo doslej predstavljeno javnosti.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 13:45
13:22
Novice  |  Slovenija
PO NAPADIH

Današnji let iz Ljubljane v Dubaj odpovedan, vprašljiv tudi tisti iz Zagreba

Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro.
28. 2. 2026 | 13:22
13:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI SE JI IZŠLO

V Mariboru kradla in udarila prodajalko, a nato se je vmešal uslužbenec PU Maribor

Policisti PP Maribor I nadaljujejo z obravnavo kaznivega dejanja.
28. 2. 2026 | 13:13
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
KATERI JE VAŠ NAJLJUBŠI?

Pari v slovenskih serijah: Zaljubljeni pred kamero (Suzy)

Izbrskali smo nekaj najbolj udarnih dvojcev, ki so nas popeljali na razburljivo ljubezensko popotovanje, a le na malih zaslonih.
28. 2. 2026 | 13:00
12:44
Bulvar  |  Tuji trači
KOČNO NAŠLA SREČO V LJUBEZNI

Oboževalci ponoreli! Je to dan, ko se bo poročila Taylor Swift?

Da sta zaročena, sta s partnerjem razkrila konec lanskega avgusta.
28. 2. 2026 | 12:44

Novice  |  Slovenija
Lifestyle  |  Svetovalnica
Novice  |  Slovenija
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
