Oči, nos, nasmeh: na koga spominja hči slavnega para

Manekenka Irina Shayk in igralec Bradley Cooper sta bila nekoč eden najbolj slavnih parov, zato ni presenetljivo, da je tudi odraščanje njune hčerke pod drobnogledom javnosti. Lea De Seine je tako v zadnjih letih vse pogosteje v središču pozornosti in nemogoče je spregledati, da je podedovala najboljše od obeh: njene oči, pogled in mimika močno spominjajo na priljubljenega igralca, obenem ima nežne poteze svoje mame.

Lea se je rodila marca 2017, ko sta bila Irina in Bradley še v zvezi, ki je trajala od leta 2015 do 2019. Par se je zaročil, vendar do poroke ni prišlo, a po razhodu sta se odločila ostati v dobrih odnosih in hčerko vzgajati skupaj. Ohranila sta močno povezanost, predanost skupnemu starševstvu in oblikovala stabilen način vzgoje. Lea odrašča stran od družbenih omrežij in nima lastnih profilov, saj je zaščita zasebnosti ena glavnih prioritet njenih staršev. Glede na to, da je že od malih nog deležna medijske pozornosti, menita, da je to zanjo najboljša odločitev.

Kadar se pojavita skupaj v javnosti, je jasno, da imata oče in hči poseben, topel odnos. Bradley je večkrat povedal, da mu je očetovstvo popolnoma spremenilo življenje in da si prizadeva hčerki omogočiti kar najbolj brezskrbno otroštvo. Kljub številnim obveznostim se trudi, da je Lea čim več ob njem. Nastopila je celo v filmu Maestro, ki ga je režiral, kar je bil zanju posebno čustven trenutek. Danes, čeprav živita ločeni življenji in imata nove partnerje, Irina Shayk ter Bradley Cooper ostajata dokaz, da je mogoče starševstvo kljub razhodu z medsebojnim spoštovanjem in skupno skrbjo za otroka uspešno usklajevati. Njuna hčerka, očetu izjemno podobna in očarljiva deklica, je most med njima, kombinacija dveh različnih, a močnih osebnosti, navaja Page six.