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PREOBRAZBA

Očim ji je hotel zakleniti hladilnik, sedaj je zvezdnica priljubljene serije izgubila kar 29 kilogramov

Chrissy Metz se je vse življenje borila s prekomerno telesno težo.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 25. 9. 2026 | 14:25
5:57
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Chrissy Metz so drugi otroci že kot deklico žalili zaradi njenega videza, nato je njena velika preobrazba pripeljala do tega, da je postala navdih številnim ljudem. Ogromno priljubljenost je dosegla s serijo To smo mi (This Is Us), v javnosti pa je pogosto govorila o svojih izkušnjah in odločitvi, ki ji je spremenila življenje ter jo spodbudila, da je na življenje začela gledati z drugačne perspektive, piše Hello. Po številnih poskusih, da bi se znebila odvečnih kilogramov, in dolgotrajnem boju s sprejemanjem same sebe je igralka odkrito spregovorila tudi o terapiji z zdravili iz skupine GLP-1, s katero je po lastnih besedah izgubila približno 29 kilogramov.

Njena zgodba pa ni samo zgodba o kilogramih. Zgodba Chrissy Metz govori tudi o tem, kako težko je odraščati z občutkom, da je tvoje telo ves čas pod drobnogledom. Kot pravi sama, se je največja sprememba zgodila, ko je nehala sprejemati odločitve zgolj zato, da bi izpolnila pričakovanja drugih.

Vse se je začelo že v otroštvu

Chrissy je že kot deklica opazila, da se razlikuje od svojih vrstnikov. Medtem ko so drugi lahko brez večjega razmišljanja jedli, kar so želeli, je zelo zgodaj dobila občutek, da bo morala ves čas nadzorovati težo. Že pri 11 letih se je vključila v program Weight Watchers, odnos do hrane in lastnega telesa pa je tako postal del njenega odraščanja veliko prej, kot bi moral. Zadeve so dodatno oteževali komentarji v družini, o katerih je pozneje govorila. Še posebej težko ji je bilo zaradi kritik očima, ki ji je celo grozil, da bo zaklenil hladilnik. Te izkušnje so pustile globoke posledice, hrana pa je sčasoma postala tudi vir tolažbe.

Prelomni trenutek je doživela na svoj 30. rojstni dan

Chrissyjina teža se je skozi življenje spreminjala, vendar je en dogodek močno vplival na njeno odločitev, da začne resneje skrbeti zase. Na svoj 30. rojstni dan je doživela hud napad panike in končala v bolnišnici. To je zanjo pomenilo opozorilo, da ne more več ignorirati svojega telesnega in duševnega počutja. Sledilo je obdobje, v katerem je po lastnih besedah izgubila približno 45 kilogramov v manj kot petih mesecih. Takrat se je držala razmeroma preprostega režima: zaužila je približno 2.000 kalorij na dan in se vsak dan približno 20 minut sprehajala. Vendar je kmalu postalo jasno, da se njena zgodba z izgubo kilogramov še ni končala.

Kate Pearson je spremenila njen pogled nase

Velik profesionalni preobrat se je zgodil leta 2016, ko je v priljubljeni seriji To smo mi dobila vlogo Kate Pearson. Lik, ki ga je igrala, se je soočal z lastnimi težavami, povezanimi s telesno težo, negotovostjo, ljubeznijo, družino in željo po sprejetosti. Prav zato je Chrissy v njej našla prostor, da je bila še bolj odprta in glasno govorila o temi, ki jo je spremljala vse življenje. Kate v zgodbi ni bila samo debela ženska. Imela je partnerja, družino, kariero, sanje, strahove in težave, ki niso bile povezane s številko na tehtnici. Za igralko je bilo to pomembno tudi zato, ker je pokazalo, da so lahko ženske močnejše postave prikazane kot popolne in kompleksne junakinje, ne pa zgolj kot stranski liki, katerih edina značilnost je njihov fizični videz. Igralka je nekoč poudarila tudi, da vloge verjetno ne bi dobila, če bi pred tem izgubila veliko kilogramov. Njene lastne izkušnje so ji omogočile, da je lik razumela na drugačen način.

Z leti se je Chrissyin odnos do lastnega telesa začel spreminjati. Namesto nenehnega prizadevanja, da bi izpolnila merila, ki so jih postavljali drugi, je začela bolj razmišljati o tem, kaj si želi sama. To ne pomeni, da je prenehala skrbeti za svoje zdravje ali da ji videz ni več pomemben. Spremenila se je predvsem njena motivacija. Namesto vprašanja »Kakšna sem videti?« je postajalo vse pomembnejše vprašanje: »Kako se počutim v svojem telesu in kaj potrebujem, da živim življenje, kakršnega si želim?« Ta sprememba pogleda je postala eden najpomembnejših delov njene poti.

Terapija GLP-1 je prinesla spremembo

V letu 2026 je Chrissy javno spregovorila o tem, da za uravnavanje telesne teže uporablja zdravila iz skupine GLP-1. Zdaj pravi, da je od začetka terapije izgubila skoraj 29 kilogramov. Pojasnila je, da je pri odločitvi upoštevala več dejavnikov, med drugim svoja leta, obdobje perimenopavze in družinsko zgodovino debelosti. Pred tem je, kot je povedala, preizkusila različne pristope, vendar ni dosegla rezultatov, ki jih je pričakovala. Chrissy pravi, da je ob terapiji opazila tudi spremembe, ki zanjo niso bile zgolj estetske. Zdaj je bolj gibljiva, nima več bolečin in vnetij v sklepih, lažje pa je tudi telesno aktivna. To ji je še posebej pomembno zaradi dela, saj nastopi in gibanje na odru včasih zahtevajo veliko fizičnega napora.

Nekoč je bila proti zdravilom GLP-1

V preteklosti je imela zelo negativen odnos do tovrstnih zdravil. Kot je zdaj pojasnila, si je sčasoma premislila, ker se je o možnostih podrobneje informirala, jih raziskala in se odločila, da bo terapijo preizkusila glede na svoje okoliščine. Po spremembi mnenja je bila deležna tudi kritik javnosti, vendar ni dopustila, da bi komentarji drugih ponovno postali glavno merilo, po katerem bi sprejemala odločitve o svojem telesu. Ob tem je pomembno poudariti, da zdravila GLP-1, kot je Ozempic, niso neškodljivi pripravki za hujšanje in jih ne smemo uporabljati na lastno pest oziroma brez zdravniškega nadzora.

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