Od abdikacije do afere Epstein: škandali, ki so pretresli britanski dvor

Od ljubezenskih afer, ki so ogrožale stabilnost monarhije, do finančnih goljufij in obtožb za huda kazniva dejanja, zgodovina britanskega dvora je polna škandalov, ki so polnili medije.

Redkokateri pa je pretresel temelje britanske krone tako kot ta s princem Andrewem, katerega povezave z obsojenim seksualnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom so vrgle temno senco na celotno institucijo.

Princ Andrew: padec vojvode Yorka

Škandal, ki je princa Andrewa, drugega sina kraljice Elizabete II., stal ugleda, naslovov in mesta v javnem življenju, se je dolgo kuhal za zaprtimi vrati palače.

Njegovo prijateljevanje z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim seksualnih zlorab in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell pušča težke posledice.

Hude obtožbe in katastrofalen intervju

Vse je izbruhnilo, ko je Virginia Giuffre javno obtožila princa, da jo je, ko je bila mladoletna, trikrat seksualno zlorabil: v Londonu, New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku.

Da bi očistil svoje ime, je princ Andrew novembra 2019 za BBC dal intervju, ki pa se je izkazal za eno največjih katastrof v zgodovini kraljeve družine.

V intervjuju je vojvoda zanikal obtožbe in ponudil bizarne izgovore.

Njegovo pomanjkanje empatije do Epsteinovih žrtev in opis samega sebe kot preveč častnega človeka sta šokirala javnost in medije, ki so intervju označili za nuklearno eksplozijo in prometno nesrečo.

Izguba naslovov in trajni izgon

Posledice so bile hude in hitre. Le nekaj dni po intervjuju je princ Andrew napovedal umik iz javnih dolžnosti. Kmalu so mu odvzeli vojaške časti in kraljevska pokroviteljstva več kot 200 organizacijam.

Čeprav je leta 2022 dosegel izvensodno poravnavo z Virginio Giuffre, katere znesek naj bi bil več kot 10 milijonov evrov, pritisk ni popustil.

Končni udarec je prišel pred nekaj dnevi, ko so mediji objavili elektronsko sporočilo, ki ga je Andrew leta 2011 poslal Epsteinu, kmalu potem, ko je zatrdil, da sta prekinila vse stike.

»Skupaj smo v tem in moramo se dvigniti nad to,« je napisal princ. Pod pritiskom svojega brata, kralja Karla III., je napovedal, da se odpoveduje uporabi naziva vojvoda yorški.

Čeprav tehnično ostaja princ, je njegov padec globok, ugled pa nepopravljivo poškodovan.

Krona pod težo škandalov

Četudi je afera Epstein po svoji resnosti edinstvena, ima britanska kraljeva družina dolgo zgodovino škandalov, ki so na kocko postavljali njen obstoj.

Največjega v 20. stoletju je sprožil kralj Edward VIII., ko se je leta 1936 odrekel prestolu, da bi se lahko poročil z dvakrat ločeno Američanko Wallis Simpson.

Vlada in parlament sta zavrnila podporo temu zakonu, kar je povzročilo krizo, ki je ogrozila obstoj imperija.

Edwardova odločitev, da ljubezen postavi pred dolžnost, je pretresla monarhijo do temeljev in do prestola pripeljala njegovega nepripravljenga brata Georgea VI., očeta kraljice Elizabete II.

Prevare, ločitve in tampongate

Poroka takratnega princa Charlesa in princese Diane je bila na videz pravljična, za zakulisjem pa polna sporov. Vsa nesoglasja je razgalila medijska vojna zakoncev Wales.

Leta 1993 je javnost pretresel škandal zaradi posnetka intimnega telefonskega pogovora med Charlesom in Camillo Parker Bowles iz leta 1989, znan kot tampongate, ki je uničil njegov ugled.

Vrhunec je bil Dianin legendarni intervju za Panoramo leta 1995, kjer je odkrito spregovorila o Charlesovi nezvestobi, svoji bulimiji in pomanjkanju podpore znotraj institucije.

Njena izjava: »V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo malo gneče,« je postala simbolična in močno načela podobo monarhije, kar je na koncu pripeljalo do njune ločitve.

Nova generacija, nove težave

Tudi mlajše generacije niso izvzete. Princ Harry je bil v mladosti znan po razuzdanih zabavah in škandalih, med najbolj odmevnimi je bil tisti, ko se je na pustni zabavi pojavil v nacistični uniformi s svastiko, kar je sprožilo ogorčenje po vsem svetu.

Kasnejši odhod Harryja in njegove žene Meghan Markle iz kraljeve družine ter njun eksplozivni intervju z Oprah Winfrey leta 2021 sta odprla nove, globoke razpoke.

Obtožbe o rasizmu znotraj družine, očitki o zanemarjanju Meghaninega duševnega zdravja in občutkov osamljenosti so ustvarili trajni razkol med Susseksoma in preostalimi člani družine.

Tudi princ William, bodoči kralj, je bil predmet govoric o domnevni aferi z družinsko prijateljico, kar palača nikoli ni komentirala, a je jasno pokazalo, da ni nihče imun na medijsko pozornost.

Škandali so postali del zgodovine britanske kraljevske družine. Medtem ko je osebne spodrsljaje in afere lahko preživela, je primer princa Andrewa s kazenskimi obtožbami in povezavami z mrežo spolnega predatorja pustil madež, ki ga bo monarhija zelo težko odstranila.

V svetu, kjer sta transparentnost in moralna odgovornost, pomembnejši kot kdajkoli prej, je sposobnost krone, da preživi svoje lastne nevihte, postavljena na najtežji preizkus doslej, piše 24sata.hr.