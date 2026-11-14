Od Hamleta do zaporniške celice: življenje Stacyja Keacha so zaznamovali slava, odvisnost in prava ljubezen

Ameriški igralec Stacy Keach, ki je umrl 10. novembra, je bil številnim gledalcem najbolj znan kot zasebni detektiv Mike Hammer. Za seboj je pustil bogato igralsko zapuščino, zaznamovano s številnimi nepozabnimi televizijskimi, filmskimi in gledališkimi vlogami, pa tudi precej burno zasebno življenje. Keach je veljal za enega najboljših ameriških gledaliških igralcev, še posebej se je izkazal kot izjemen interpret Shakespearovih del.

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Svoje znanje je izpopolnjeval na prestižnih univerzah, med drugim na univerzi Yale, kot Fulbrightov štipendist se je izobraževal tudi v Londonu. V karieri je upodobil zelo različne like. Na filmskem platnu je igral policista, odvisnega od drog, na gledališkem odru kralja Leara, na televiziji pa je bil tudi pripovedovalec oddaje World’s Most Amazing Videos. V filmu Deveta konfiguracija (The Ninth Configuration) je upodobil duševno motenega polkovnika, bil je glavna zvezda televizijske serije Titus, nastopil je tudi v z oskarjem nominirani drami Alexandra Payna Nebraska.

V kriminalni seriji Policijska družina (Blue Bloods) je imel ponavljajočo se vlogo newyorškega nadškofa, v seriji Beg iz zapora (Prison Break) je igral upravnika zapora. Med njegovimi filmskimi vlogami velja omeniti tudi nastopa v filmih Ameriška zgodovina X (American History X) z Edwardom Nortonom in Bournova zapuščina (The Bourne Legacy) z Mattom Damonom. V filmu Jay Kelly je odigral vlogo zagrenjenega očeta Georgea Clooneyja. »Moj cilj je bil imeti čim bolj raznolik izbor vlog, kar je verjetno celo škodovalo moji karieri. Moje odločitve so imele svojo ceno. Toda dobil sem priložnost igrati Hamleta, Richarda III. in kralja Leara, čemur se ne bi odpovedal za nič na svetu,« je nekoč povedal.

Za vlogo Ernesta Hemingwaya v televizijski miniseriji je prejel zlati globus in nominacijo za nagrado emmy. Za to vlogo se je zredil za kar 16 kilogramov. Nominacijo za gledališko nagrado tony si je prislužil z vlogo Buffala Billa v broadwayski predstavi Indijanci.

Vloga, ki mu je za vedno zaznamovala življenje

Čeprav je igral kralje in polkovnike, se je gledalcem najbolj priljubil kot neustrašni zasebni detektiv Mike Hammer v istoimenski uspešni televizijski seriji iz osemdesetih let. Keach je lik Hammerja oblikoval kot sodobnega viteza in zaščitnika šibkejših, vloga mu je prinesla svetovno prepoznavnost. Zanimivo je, da mu je prav ta serija prinesla tudi ljubezensko srečo. Na snemanju je namreč spoznal svojo četrto ženo, poljsko igralko Malgosio Tomassi, s katero je ostal poročen vse do svoje smrti.

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Knjige o Miku Hammerju je Stacy bral že v srednji šoli. Sam jih je opisal kot mehko pornografijo, ki jo je moral skrivati pod posteljo. Nekoč ga je pri branju zalotila mama in ga ostro okarala. »Res me je! Ves konec tedna sem bil kaznovan. Toda Mike Hammer je bil zabaven lik in resnično sem užival v raziskovanju njegove osebnosti. Za klasičnega oziroma karakternega igralca, kot se imam sam, je bila velika čast, da sem lahko za določeno obdobje upodobil takšnega romantičnega detektiva. Mika Hammerja sem si vedno predstavljal kot kombinacijo Jamesa Bonda in Umazanega Harryja, z eno nogo v svetu superjunakov, z drugo pa v blatu,« je povedal v intervjuju za revijo The Strand.

Globoki glas in značilni brki so z leti postali njegov zaščitni znak. Brke je sprva začel nositi zato, da bi prikril brazgotine po operacijah zajčje ustnice in razcepljenega neba, ki jih je prestal že kot otrok. Vedno je poudarjal, da se je vlogo Mika Hammerja loteval z enako resnostjo kot vlogo Hamleta.

Aretacija v Londonu in dnevi za zapahi

Med snemanjem serije, ki so jo pozneje preimenovali v Novi Mike Hammer (The New Mike Hammer), so ga leta 1984 na londonskem letališču Heathrow aretirali. Skritega v pločevinki kreme za britje je poskušal pretihotapiti 37 gramov kokaina. Obsojen je bil na devet mesecev zapora, od katerih je v enem od britanskih zaporov prestal šest mesecev. To izkušnjo je v spominih opisal kot najnižjo točko svojega življenja. »Ko so mi prebrali sodbo, devet mesecev zapora, sem imel občutek, kot da me je nekdo z železnimi kopačkami brcnil v dimlje,« je zapisal v avtobiografiji All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage, ki je izšla leta 2013.

Vklenili so ga in odpeljali v zapor, kjer je pristal v majhni celici, veliki komaj za omaro. Oranžno plastično vedro mu je služilo kot stranišče. Takrat 44-letnega igralca so poslali v zapor Reading s srednjo stopnjo varovanja, saj so oblasti menile, da bi imel v zaporu z nižjo stopnjo varovanja prelahek dostop do novinarjev. Na prostost so ga izpustili po šestih mesecih. Med prestajanjem kazni je prejemal spodbudna pisma številnih igralskih kolegov, med njimi Ala Pacina, Burta Reynoldsa in Rogerja Moora. Enkrat mesečno je bil zadolžen za predvajanje filmov drugim zapornikom, prosti čas pa je namenjal razmišljanju o lastnih napakah.

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Bivanje v zaporu je opisal kot zelo osamljeno, depresivno in žalostno obdobje. Posebno dragocena so mu bila pisma in fotografije poljske igralke Malgoise. »Velik del časa sem porabil za to, da sem ponovno premislil o lastni neumnosti,« je zapisal v spominih. Po izpustitvi se je vrnil k vlogi Mika Hammerja, hkrati se je začel intenzivno posvečati boju proti odvisnosti. Pogosto je obiskoval fakultete in rehabilitacijske centre, kjer je mlade opozarjal na nevarnosti drog.

Sodeloval je tudi kot pripovedovalec v dokumentarnem filmu Zadet na delu (High on the Job) ter pričal pred ameriškim kongresom. Pred odborom predstavniškega doma je spregovoril o tem, kako je sredi sedemdesetih let prvič postal odvisen od kokaina. »Ni večjega zapora od tistega, v katerem si odvisen od kemične snovi, da sploh lahko obstajaš,« je dejal pred kongresniki.

Leta pozneje je v televizijski seriji Beg iz zapora, ki so jo predvajali med letoma 2005 in 2007, upodobil upravnika zapora. Povedal je, da je lik oblikoval po resničnem angleškem zaporniškem upravniku, ki je bil po njegovih besedah zelo sočuten in si je prizadeval pomagati zapornikom pri rehabilitaciji.

Zdravstvene težave in tihi odhod

V dolgoletni karieri se je spopadal tudi s številnimi zdravstvenimi težavami. Leta 2017 je med predstavo o Ernestu Hemingwayu v Chicagu na odru doživel srčni infarkt, zaradi česar so morali odpovedati nadaljevanje turneje. Desetletje prej je med turnejo z gledališko predstavo, v kateri je upodobil ameriškega predsednika Richarda Nixona, doživel blažjo možgansko kap. Stacy Keach je, po dolgotrajnem in težkem boju z boleznimi srca, umrl na svojem domu v poljskem mestu Magdalenka.

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Za seboj je pustil ženo Malgosio Tomassi Keach, s katero je bil poročen 40 let, sina Shannona in hčer Karolino. Njegovo življenje je bilo preplet izjemnega igralskega uspeha, osebnih preizkušenj, boja z odvisnostjo in dolgotrajne ljubezni. Kljub številnim vzponom in padcem je ostal igralec, ki je znal prepričljivo upodobiti tako največje literarne junake kot tudi najbolj zapletene in temačne like.